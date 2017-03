Sassaricando - Haja Coração - Resumo de 3 a 7 de março

Beto tenta confessar-se com o padre. Bia assusta-se ao ver Dulce na igreja, e Isabel tenta acalmá-la. Alexsander flerta com Nair. Felipe e Shirlei pensam no seu casamento. Teodora apanha Epaminondas com Safira. Lucrécia leva Fedora ao clube das mulheres. Safira ameaça contar o segredo de Teodora se ela não deixar Tarzan. Bruna termina a preparação de seu chalé e sai para pegar Giovanni. Camila se desculpa com Enéas por todas as humilhações. Apolo leva Flávia até a igreja. Beto não consegue confessar-se antes do casamento. Agilson e Leozinho vestem-se para o show do clube das mulheres. Flávia tenta fugir de Apolo. Beto sente-se mal e pede para falar com Tancinha. Camila lembra de momentos com Bruna e fica confusa. Bia chora quando Dulce se aproxima para falar com Isabel. Beto conta a Tancinha tudo o que fez para ficar com ela. Camila garante a Enéas que Bruna tem problemas psiquiátricos. Apolo encontra Tancinha e Beto.

Tancinha revela a Apolo que Beto armou contra os dois. Beto diz a Apolo que ele deveria se casar com Tancinha. Angelina provoca Penélope. Tancinha decide se casar com Beto por causa de Bia. Agilson e Leozinho reconhecem Lucrécia e Fedora. Nair avisa a Apolo que ele precisa manter a distância de Tancinha. Tancinha e Beto casam-se. Bruna engana Giovanni e o sequestra. Agilson e Leozinho sentem falta de Lucrécia e Fedora. Tancinha e Beto ficam em quartos separados no hotel. Tancinha sofre pensando em Apolo. Penélope tenta consolar Beto. Tamara volta mais cedo de viagem e surpreende Apolo. Beto tenta conversar com Tancinha. Camila estranha o desaparecimento de Giovanni. Giovanni descobre que foi sequestrado por Bruna.

Giovanni fica inconformado com o plano de Bruna. Vitória não aceita o casamento de Felipe e Shirlei. Tancinha afirma a Beto que só vai ficar com ele por três meses. Apolo diz a Nair que não quer afastar-se de Tamara. Lucrécia e Fedora vão à feira livre ver Agilson e Leozinho. Bruna ameaça Giovanni. Em casa, Tancinha não fala com Beto. Dulce visita Bia, que fica amedrontada. Henrique consola Beto. Rodrigo oferece um jantar para Guido. Safira dispensa Ariovaldo e coloca Teodora no seu lugar. Rodrigo convida Francesca para jantar. Marieta apanha Agilson com Lucrécia e Leozinho com Fedora. Leonora se enfurece com Dinalda. Shirlei decide procurar Carmela. Francesca encontra-se com Guido. Beto prepara um jantar para Apolo e Tancinha.

Apolo e Tancinha têm DR e acabam aos beijos. Francesca desespera ao ver Guido. Carmela se emociona em conversa com Shirlei. Apolo confessa a Nair que está dividido. Fedora e Lucrécia decidem se mudar da mansão. Giovanni ataca Bruna e ela desmaia. Giovanni tenta fugir do chalé. Camila pede ajuda à Enéas para encontrar Giovanni. Leozinho e Agilson fazem confusão na feira. Teodora aceita ajudar Rebeca. Dulce sequestra Bia. Carmela é assaltada. Camila encontra documentos sobre a explosão do Grand Bazzar.