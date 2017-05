VEM AÍ: Um casamento a dobrar!

Tomás e Barbara contam a Daniel que vão ser pais e ele confessa-se emocionado. Mas as surpresas não ficam por ali. Marisa e Filipe chegam juntos para assistirem ao casamento de Bruno e Sofia e anunciam a todos que acabaram de casar. Tomás fica de boca aberta a olhar para a irmã.

Maria e Cármen, emocionadas, ajudam Sofia a arranjar-se para o casamento. Maria fica por uns momentos sozinha e liga a Moisés, pedindo-lhe que volte para casa. Ele aceita e diz que ainda vão a tempo de serem muito felizes.

Sofia e Bruno preparam-se para casar quando Rosa aparece vestida de noiva e preparada para renovar os votos matrimoniais com Daniel que a olha emocionado a caminhar para o altar improvisado. Todos saúdam os noivos com grande alegria. Samuel celebra os dois casamentos com grande emoção. No final, os bouquets das noivas vão para às mãos de Hugo e Gabi que gritam com emoção que são os próximos a casar.

Daniel e Rosa dançam apaixonados e ela garante-lhe que já recuperou totalmente a memória e que jamais se esquecerá do amor que sente por ele. Os dois beijam-se, com todos os outros casais dançando à sua volta.