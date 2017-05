VEM AÍ: Narcisa tem um novo plano!

Narcisa entra muito perturbada no gabinete de Rosa pela calada da noite e encontra a escritura da nova estufa que a irmã vai criar. Depois de anotar a morada e quando se prepara para sair, tem uma nova visão do pai que a aconselha a entregar-se à polícia. Ela vocifera contra a visão do pai e assegura que se não pode ter o que quer, Rosa também não terá.

Entretanto, Rosa faz planos sobre a nova estufa que quer fazer e abrir o quanto antes, pois nem sabe se Narcisa vai ser condenada.

Narcisa paga a um homem para que ligue a Rosa e lhe peça para ir ao terreno das novas estufas. Depois do serviço feito, Narcisa paga ao homem e fica com um ar tresloucado no meio do terreno.

Com um ar alucinado, Narcisa esconde atrás de uma árvore um bidão de gasolina e um saco de plástico que tem na mão.

Rosa informa Bruno que as câmaras de vigilância da Floriz já estão a ser arranjadas mas que o problema não pode repetir-se. Ele pergunta à tia se acha que a avaria terá a ver com a mãe. Rosa assume que pensou nisso e pede a Bruno que lhe deseje sorte para a reunião sobre as novas estufas.

Com um olhar louco e ausente, Narcisa espera escondida nos arredores da estufa antiga e falando com Deus, certifica-se de que a faca que tem no bolso está em condições.