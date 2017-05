VEM AÍ: Hugo e Gabi fazem as pazes e Tiago e Renata assumem namoro!

Vasco decide sair de casa e Gabi tenta contrariá-lo. Ele argumenta que ela ama Hugo e que já não lhe é possível que continuem juntos. Hugo fica satisfeito com a situação, desejoso por voltar para Gabi. Ela fica irritada com a provocação que ele lhe faz e aborrecida pela partida de Vasco.

Renata fala ao telefone com Hugo e conta-lhe que está a preparar um jantar surpresa com que pretende reconquistar Tiago, depois de o ter atraído a sua casa a pretexto de precisar de ajuda com o computador. Hugo incentiva-a e quando ela pergunta como estão as coisas entre ele e Gabi, esta aparece e Hugo trata de fingir que está a namorar com Renata para lhe fazer ciúmes. Gabi fica furiosa e começa a discutir com ele. Quando tudo parece estar descontrolado, Hugo confessa a Gabi que só usou Renata para lhe fazer ciúmes e ela deixa-se beijar por ele com paixão, assumindo ambos que se amam.

Tiago fica surpreendido quando chega a casa de Renata para lhe arranjar o computador e se depara com o ambiente romântico que ela preparou para o jantar que afinal é para ele. Renata acaba por confessar que só fingiu estar interessada em Hugo para lhe fazer ciúmes e Tiago beija-a sofregamente, à medida que avançam para a cama.