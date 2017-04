VEM AÍ: Rute conhece a sua sentença!

César contempla com nostalgia uma foto do pai quando recebe uma chamada de Anita. Ela diz-se apaixonada e faz o convite para estarem juntos mas César desculpa-se com o excesso de trabalho que tem para rejeitar o encontro.

César serve-se de um whisky antes de sair para o tribunal mas Rui adverte para o facto de ainda ser cedo para beber e Renata tira-lhe o copo da mão. Rute aparece entretanto e o filho implica com o vestido que ela escolheu. Rute reaje com ironia e estranha que ele esteja tão preocupado com ela. César assume que não quer que ela vá presa.

Tiago apoia Piedade antes de saírem para o tribunal e diz-lhe que com o julgamento de Rute se vai fechar um ciclo. A mãe afirma que o ciclo se fechou quando Rute assassinou Fialho e decreta que vai testemunhar contra ela em tribunal e a favor do amor da sua vida.

No tribunal sucedem-se os depoimentos sobre a morte de Fialho e Rute emociona-se na sala de audiências.

Piedade dá o seu testemunho em tribunal e embora condene Rute por ter ajudado Fialho a acabar com a vida, acaba por dizer que ela agiu convicta de que estava a fazer bem. Rute, por seu lado, assume que não se arrepende do que fez, pois agiu em consciência e segundo a vontade do marido.

Na sala de audiências do tribunal é grande a ansiedade para se conhecer a sentença de Rute. Ela mostra-se corajosa e aguarda o veredicto do juiz.

Rute é condenada a uma ano de prisão com pena suspensa por ter ajudado Fialho a pôr termo à vida. Marcelo, Samuel, Rui e César mostram-se aliviados. Piedade resigna-se mas Rute denota uma expressão de quem não está muito satisfeita.

Rute diz aos filhos e a Rui que quer recorrer da sentença pela morte de Fialho porque deseja que a sua imagem fique limpa. César e Marcelo preferem que ela esqueça o assunto. Rui diz que estará ao seu lado para o melhor e o pior. Depois de Marcelo e César saírem a discutir um com o outro, Rui oferece uma estadia a Rute em Montemor, dizendo que se trata de um recomeço para os dois. Rui aproxima-se de Rute e beija-a com carinho.

Piedade confessa a Tiago que ficou satisfeita com a sentença de Rute e desabafa que se ela quer recorrer é uma opção sua, considerando que foi feita justiça. Leonardo interrompe a conversa e fica com a ideia de que Piedade está desanimada por estar doente. No entanto, fica irritado por estar a ser simpático com ela e Piedade mostrar desconfiança em relação ao que ele andou a fazer no clube na sua ausência.