VEM AÍ: Cármen deixa Tó inanimado!

Entretanto, Cármen vai à Floriz à procura de Rosa mas acaba por encontrar Tó. A conversa corre mal. Cármen exige que ele lhe diga onde estão Rosa e Júlia e perante a recusa dele enerva-se ainda mais. Tó decide virar costas e ir embora. Cármen agarra numa pá e bate-lhe na cabeça deixando-o inanimado. Depois, agarra na tesoura de poda para se defender.

Na ausência da avó, Sofia e Bruno regressam a casa e instantes depois Rosa e Júlia chegam. O momento é de grande felicidade para todos. Rosa, aparentando estar calma explica que já avisou a polícia porque conseguiu alcançar uma esquadra. No entanto, quando Sofia sai com a irmã, Rosa, junto de Bruno, cai em si e chora convulsivamente. E quando achava que tudo tinha terminado, Cármen chega a casa e depois de a abraçar emocionadamente conta-lhe que acha que matou Tó porque foi à Floriz à procura de Narcisa e ao vê-lo discutiu com ele e bateu-lhe com uma pá. Muito enervada, refere que ainda tentou limpar as impressões digitais da pá. Cármen quer avisar a polícia mas Rosa decide que não vão fazer nada porque ninguém a viu.