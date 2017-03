VEM AÍ: Daniel tem um acidente grave!

Conforme planeado, Tó provoca uma avaria no carro de Sofia para que ela tenha um acidente e não haja casamento. A ideia é que ela utilize o carro quando for ao cabeleireiro.

Contudo, Daniel fica a saber que a oficina ainda não tem o seu carro pronto e Sofia diz-lhe para utilizar o seu porque pode ir de boleia com Marisa. Daniel aceita a proposta da filha. O que estava previsto acontece. Daniel começa a perder os travões, despista-se e cai numa ravina.

Um rapaz que seguia atrás de bicicleta, alertado pelo som do rádio, vê o carro e chama o socorro.

Em casa, Sofia continua com os preparativos do casamento.

Rosa chega a casa de Sofia e passa pelo acidente de Daniel sem saber que é ele quem está envolvido.

Em casa, Sofia faz os últimos ajustes no vestido e Bruno prepara a o jardim quando Cármen recebe um telefonema a dar conta do acidente.

Cármen fica em estado de choque e apenas consegue adiantar que Daniel foi levado para o hospital inconsciente.

Rosa, ansiosa por confessar o seu amor a Daniel nem acredita no que esta a acontecer.

Sofia agarra-se a Bruno a chorar. Todos seguem para o hospital.

Daniel chega ao hospital e a equipa de Marcelo é chamada para lhe salvar a vida.

Por ironia do destino, Rosa pergunta a Marcelo como está Daniel mas ele ainda nada pode adiantar de concreto. Marcelo garante que assim que tiver o resultado dos exames fala com a família.

Marcelo finalmente diz à família que Daniel terá de ser operado à cabeça porque tem uma fractura e uma hemorragia interna.

Rosa agradece a Marcelo tudo o que está a fazer por Daniel apesar de a situação entre eles ser tão especial. Marcelo garante-lhe que está a agir como profissional e que ao vê-la junto de Daniel acaba por ter a certeza que nunca poderá ficar com ela. Marcelo tenta mostrar-se forte mas assim que Rosa sai, cai na cadeira desalentado com uma enorme dor no coração.