VEM AÍ: Mara perde o bebé!

Mara tenta alcançar um chá que quer preparar e desequilibra-se batendo com a barriga na bancada da cozinha. Nesse momento, depois de se recompor da ligeira dor que sentiu, recebe uma chamada de Daniel a dizer que vai chegar mais tarde a casa.

Mara tenta perceber se a sua barriga já se nota. Júlia confirma que sim e oferece-lhe um boneco seu para o bebé quando nascer.

Mara oferece-se para ajudar Daniel a acabar o berço que tem de entregar aos clientes nesse mesmo dia enquanto ele vai com Tomás buscar uma cómoda. De saída, Daniel despede-se de Mara com um beijo tenso e Tomás repara no desconforto de ambos.

Inês regressa à oficina e Mara diz-lhe com ar tenso e preocupado que tem de sair.

Mara vai ao hospital e queixa-se a Bárbara de que teve uma hemorragia, lembrando-se que caiu na cozinha mas desvalorizando o acidente. Bárbara ouve com atenção e decide fazer-lhe uma ecografia para perceber se o bebé está bem.

Mara fica em estado de choque quando depois da ecografia Bárbara lhe revela muito pesarosa que não conseguiu detectar os batimentos cardíacos do bebé. Ainda a refazer-se do choque por perder o filho, Mara decide regressar a casa rapidamente e não atende uma chamada de Daniel. A médica fica preocupada.

Mara perde o bebe e sente-se muito revoltada por isso. Daniel tenta consolá-la e dar-lhe força mas também se sente muito perturbado com a notícia e sem perceber muito bem o que terá acontecido. Mara diz que caiu na véspera mas que foi uma pequena queda que nem sequer valorizou.