VEM AÍ: Daniel e Rosa fazem amor!

Daniel trabalha afincadamente no restauro de um berço e Tomás diz-lhe que ele está a adiar o regresso a casa para não se encontrar com Mara, pois tem Rosa permanentemente no pensamento. Daniel não reconhece a situação e decide continuar a trabalhar.

Rosa procura por Daniel na oficina e sem conseguirem resistir ao fogo da paixão fazem amor ali mesmo.

Marcelo telefona a Rosa mas o telemóvel está desligado. O médico deixa uma mensagem dizendo que estará em casa à espera dela e que não se esqueceu do concerto, reforçando que quer muito estar com ela e que a ama.

Na oficina, Rosa e Daniel continuam a amar-se.

Daniel e Rosa acabam de fazer amor e são ambos invadidos por um grande sentimento de culpa. Ele mostra arrependimento por ter traído Mara e Rosa fica muito triste pois fez o mesmo a Marcelo, embora confesse desesperada a Daniel que o ama. Torturados pelas circunstâncias que os separaram, concordam que têm de evitar ver-se.

Quando Rosa chega a casa, tem Marcelo à sua espera com os bilhetes para o concerto de jazz. Rosa, tensa e culpada por o ter traído com Daniel, tenta esquivar-se a sair mas a insistência do namorado é tão grande que ela acaba por ceder.

Daniel chega a casa muito tenso. Sofia anuncia à família que decidiu casar com Bruno antes de ir fazer o estágio na Austrália. Daniel é apanhado de surpresa e reage mal. Sofia estranha a atitude do pai e Mara fica desconfiada com aquela reacção. Daniel justifica que está apenas cansado e abraça finalmente Sofia dizendo que está apenas cansado.