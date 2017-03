VEM AÍ: Rosa tem uma lembrança de França!

Tó entra no gabinete de Rosa sem saber que Narcisa já não está lá. Nesse momento, Rosa está a por de lado as coisas de Narcisa e deixa cair uma agenda. Os dois tentam apanhar a agenda e Tó acaba por tocar na mão da cunhada. Um toque suficiente para Rosa se lembrar de tudo o que se passou em França.

Rosa lembra-se que foi a França e tentou entrar no quarto de Tó para recuperar o dinheiro da venda do terreno feita pela irmã e que levou à morte do pai. No entanto é apanhada por Tó. Consegue livrar-se dele e fugir com o dinheiro mas volta a ser apanhada. Tó revela que o dinheiro do terreno já foi gasto e depois de a mergulhar com a cabeça dentro de água várias vezes ameaça violá-la e matá-la se ela não desaparecer. Rosa consegue a custo ir embora.

Ao lembrar-se de tudo isto, Rosa fica descontrolada e enojada e aos gritos exige que Tó desapareça. Ninguém percebe ao certo porquê. Rosa explica que teve uma memória e que Tó tentou violá-la e matá-la e que só não o fez porque passou um carro. Narcisa fica incrédula porque não sabia da história e ela própria acaba por dizer a Tó para ir embora. Tó nega e diz que se trata de uma fantasia de Rosa para o expulsar a ele e a Narcisa da empresa.

Rosa tem dúvidas em acreditar que Narcisa não sabia de nada mas Maria ficou convencida que a patroa não sabia mesmo.

Narcisa vai pedir satisfações a Tó e fica então a saber que ele não lhe disse que a irmã tinha estado em França porque Rosa levava a notícia da morte do pai e ficou com receio que se ela soubesse que o pai tinha morrido fugisse com o dinheiro e voltasse a Portugal. Narcisa fica furiosa por ele ter ocultado a notícia da morte do pai e por ter tentado violar a irmã.