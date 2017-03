VEM AÍ: Rosa e Daniel beijam-se!

Daniel dá um beijo à esquimó à filha e Rosa lembra-se da mesma cena no passado. Os três ficam muito felizes. Só Mara que entretanto chega se sente um pouco constrangida com a cena familiar.

Rosa tem nova memória do seu passado com Daniel. Quando começa a escrever uma mensagem para Marcelo e que começa por querido, Daniel entra e ela lembra-se de um momento em que o ex-marido a beija. Daniel percebe que ela teve outra recordação mas Rosa disfarça. No entanto acaba por lhe contar que já sabe o que foi fazer a França. Daniel fica chocado com as revelações sobre as agressões e a tentativa de violação de Tó e afectuoso por perceber que ela guardou para si esse fardo sem nunca lhe dizer nada do que tinha acontecido.

Entretanto, a pedido da filha, Rosa decide ficar em casa de Daniel a dormir e telefona a Marcelo a contar-lhe.

Daniel volta a insistir com Rosa para que lhe conte se teve mais memórias com ele e que memorias foram. Ela acaba por confessar que sim e sobre tudo. Deixando-se levar por esse sentimentos que a invade nas memórias que tem, Rosa agarra o rosto de Daniel e beija-o na boca. Daniel corresponde de forma intensa mas subitamente interrompe o beijo ganhando a consciência de que não pode beijar a ex-mulher. Rosa pede desculpa. Os dois ficam muito constrangidos e Daniel sai apressado e nervoso. Os dois combinam esquecer o que aconteceu.