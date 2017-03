VEM AÍ: Quem ajudou Fialho a morrer confessa tudo!

Tiago tenta falar com mãe mas não consegue. Fica apenas a saber que Piedade terá de passar a noite na prisão porque só no dia seguinte será presente ao juiz.

Rui continua a acreditar que Piedade é culpada, apesar de Rute preferir dar-lhe o benefício da dúvida. Rui vai ter com Samuel para irem falar com o advogado.

Bruna e Renato, tentam consolar Tiago que está muito preocupado com a dimensão que o caso da mãe possa assumir, sobretudo porque a Comunicação Social já está a acompanhar o assunto.

Piedade regressa a casa depois de ter sido ouvida pelo juiz. Apesar de reclamar a sua inocência, Piedade é constituída arguida e fica com o termo identidade e residência. Como se não bastasse é assediada pela comunicação social que já a aponta como culpada pela morte de Fialho. Tiago sente-se muito agastado com toda a situação.

Marcelo, César, Rui e Samuel também chegam a casa vindos do tribunal e contam a Rute o que se passou. Enquanto Marcelo ainda mostra ter reservas sobre a culpa de Piedade, César e Rui já a dão por condenada. Rute não gosta do que ouve e acaba por assumir que foi ela quem ajudou Fialho a morrer. Perante tal revelação todos ficam em choque.

Marcelo mostra-se incrédulo. Mas Rute reitera que foi ela. Depois da surpresa inicial, Rute explica como tudo aconteceu. Revela que comprou a morfina no mercado negro e que foi ao hospital durante a noite tendo agido quando a câmara não a via. Adianta que Fialho gravou uma declaração antes de morrer para que soubessem que era vontade dele e confessa que teve muitas duvidas mas que ele lhe agradeceu a sua generosidade apesar de tudo o que lhe fez ao traía-la e ao ficar com Piedade.

César reage muito mal, acusa a mãe de ser uma assassina, num misto de raiva e de desilusão. Marcelo também não consegue desculpar a mãe e Rui é o único que se prontifica a acompanhá-la à polícia. Rute não quer que Piedade continue a ser acusada por um crime que não cometeu e pretende confessar tudo à polícia o mais rapidamente possível.

Samuel regressa a casa para avisar Piedade que quem matou Fialho foi Rute. Tiago e Rita também ouvem a notícia e ficam em choque mas por outro lado aliviados. Piedade nem consegue acreditar no que acaba de ouvir e nem consegue transparecer o que sente, mantém-se distraída e alheada.