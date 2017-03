VEM AÍ: Bruno pede Sofia em casamento!

Bruno pede ajuda a Cármen para manter Sofia afastada de casa, justificando que tem o propósito de a reconquistar. A avó da rapariga fica indecisa mas acaba por aceitar colaborar com ele.

Cármen aceita deixar Bruno à-vontade para fazer a Sofia a surpresa que idealizou. O rapaz promete revelar-lhe tudo quando chegar a altura.

Cármen fala com Sofia ao telefone para controlar o tempo que ela demora a chegar a casa para que Bruno possa preparar a surpresa a tempo. Quando a neta chega, Cármen convence-a a ir até à piscina, tal como era usual noutros tempos. Sofia aceita sem suspeitar de nada e acaba por se confrontar com Bruno que, depois de a convencer a mergulhar na piscina pejada de pétalas de rosa, a pede em casamento, para sua grande surpresa.

Junto à piscina, Bruno oferece um anel de noivado a Sofia, diz que ama e que quer ficar com ela para sempre. Emocionada e feliz, Sofia não consegue resistir ao beijo de Bruno. Mas apenas por alguns momentos porque assim que se lembra de Rodrigo pára, recusando trair o namorado. No entanto, Bruno percebe que ela vacila. E quando lhe pede para, à sua frente, negar que o ama, Sofia não consegue. Entretanto Rodrigo, incapaz de conter as saudades decide deixar os Estados Unidos e aparece em casa de Sofia sem lhe dizer nada. Pouco depois vinda da piscina Sofia entra dentro de casa e surpreendida vê Rodrigo. Logo depois, atrás dela, aparece Bruno e Rodrigo fica confuso sem saber o que pensar.

Bruno, acaba por ir embora. Rodrigo insiste com Sofia para que ela lhe diga o que se passou até porque percebe que ela não está muito feliz por o ver e quando tenta beijá-la ela afasta-se. Sofia acaba por revelar que Bruno a pediu em casamento. Rodrigo fica furioso sem perceber como de repente isso pode ter acontecido. Sofia garante-lhe que não o traiu mas também reconhece que não disse não ao pedido de casamento. Magoado, incrédulo com o que está a passar depois de ter atravessado o oceano e deixado tudo para ficar com a namorada, Rodrigo vai-se embora.