VEM AÍ: Fialho morre!

ana antonio bento

Fialho está debilitado e só com os seus pensamentos na cama do hospital quando alguém entra no quarto e lhe provoca um sorriso no rosto.

Bárbara vai a casa de Rui pela manhã bem cedo e deixa Marcelo e Rosa em estado de choque quando lhes dá a notícia da morte de Fialho. Marcelo chora nos braços de Rosa, que tenta confortá-lo perante o olhar comovido de Bárbara.

Depois do choque ao saber que o pai morreu, Marcelo vai a casa da mãe para lhe dar a notícia. É César quem lhe abre a porta porque Renata está a falar ao telefone com Tiago. Marcelo insiste para que o irmão chame a mãe mas ela aparece entretanto, alertada pelas vozes que ouve na sala. Marcelo, muito angustiado, comunica a todos a morte de Fialho. Rute abraça-se a Marcelo chorando e César, também sem segurar as lágrimas junta-se num abraço à mãe e ao irmão. Este permanece no abraço durante alguns segundos mas depois recompõe-se e afasta-se do irmão. Renata só se apercebe da tragédia quando Rosa lhe diz que Fialho faleceu e fica consternada com a notícia.

Piedade está em casa a conversar ao pequeno-almoço com Samuel, que ali passou a noite, quando recebe a chamada de Rute a dar a notícia da morte de Fialho. Piedade fica em choque e depois de cair em si chora convulsivamente exigindo ao padre, a Tiago e a Rita que a deixem sozinha com a sua dor. Eles ainda insistem para ficar ao pé dela mas acabam por respeitar a sua vontade.

Marcelo diz que vai ao hospital para fazer o reconhecimento do corpo do pai e César insiste em estar presente, para desagrado do irmão. Renata dispõe-se a ajudar no que for preciso e compromete-se a avisar Rui, que está segundo Rute a regressar do Porto.

Rute isola-se no escritório a chorar a morte de Fialho e César faz o mesmo na cozinha, destroçado com o falecimento do pai.