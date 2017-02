VEM AÍ: Zé Manuel tenta matar Sofia!

ana antonio bento

Zé Manuel volta a ir buscar Ana Clara a casa de Beatriz e depois de ouvir Nuno contar que Sofia teve um acidente de carro e que já não vai regressar aos Estados Unidos, fica muito nervoso e proíbe a mulher de voltar ao clube, insistindo para que ela deixe de trabalhar ali. Ana Clara fica muito incomodada com mais uma cena de ciumes do marido.

Samuel encontra Zé Manuel muito agitado a rezar na igreja e ele confessa que voltou a ter pensamentos violentos em relação à mulher e culpa Sofia que desistiu de regressar aos Estados Unidos e que assim vai ficar perto de Ana Clara. Visivelmente transtornado, Zé Manuel diz ao padre que a mulher não é de confiança.

Ana Clara encontra casualmente Sofia no café e pergunta-lhe se está bem, depois de ter sofrido o acidente de automóvel quando tentou atropelar Narcisa.

Zé Manuel aparece de surpresa e fica muito transtornado ao ver mãe e filha juntas. Aos gritos, chama mentirosa a Ana Clara e quando Maria e Sofia lhe pedem para falar mais baixo fica ainda mais descontrolado e precipita-se sobre Sofia apertando-lhe o pescoço e vociferando que ela não vai ficar sozinha com a sua mulher.

Sofia fica em pânico, tentando libertar-se. Zé Manuel tenta estrangular Sofia perante o pânico de Maria e Ana Clara que tudo fazem para o afastar. Joana entra no café naquele momento e ajuda-as a fazer com que o homem largue Sofia. Zé Manuel insulta Ana Clara e acusa a mulher de lhe ter mentido e de estar de novo junta com Daniel e Sofia, qual família feliz. Maria agarra numa tesoura e ameaça-o, fazendo com que Zé Manuel saia do café, embora ameaçando a mulher de a retaliar por o ter enganado. Ana Clara fica desesperada e pede desculpa a Sofia pela atitude do marido, confessando que já não o conhece.