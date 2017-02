VEM AÍ: Sofia agride Narcisa!

ana antonio bento

Sofia e Rodrigo vão jantar com Rosa. Sofia pergunta-lhe se é ela que tem estado por trás dos boicotes à Floriz mas Rosa nega qualquer intervenção e lamenta que Rafa tenha sido despedido por causa dessa desconfiança. Para fazer o check-in do voo para os Estados Unidos, Sofia vai ao computador e vê um ficheiro que se chama Palmira. Estranha e pergunta a Rosa porque é que tem um ficheiro com o nome da amiga de Narcisa. Rosa explica que se trata de uma pen que Marcelo trouxe da casa da mãe. Ambas percebem entretanto que se trata de um ficheiro áudio.

Sofia, Rodrigo e Rosa ouvem estupefactos a gravação em que Palmira revela a César que se fez passar pela mãe de Sofia a mando de Narcisa.

Depois de ouvir a gravação da conversa entre César e Palmira, Sofia explode de indignação e solta todo o ódio que tem a Narcisa e mais uma vez acusa Bruno de ser cúmplice da mãe. Rosa defende Bruno, constrangida por não poder contar que ele tem estado ao seu lado no combate à irmã.

Sofia regressa a casa muito perturbada e cheia de vontade de se vingar de Narcisa, depois de ter ficado a saber que ela se aliou a Palmira para prejudicar a sua gravidez. Rodrigo esforça-se por acalmá-la e aconselha-a a esquecer Narcisa, temendo que ela lhe possa fazer mal, já que provou ser perigosa.

Sofia irrompe pelo gabinete de Narcisa na Floriz e confronta-a em fúria com o facto de ela a ter feito perder o bebé. Narcisa fica aterrorizada e pensa que ela está a falar do comprimido abortivo que lhe deu, acabando por confessar que o fez. Sofia fica estarrecida com o que ouve e, cega de raiva, atira-se à mãe de Bruno batendo-lhe de forma descontrolada. Narcisa tenta defender-se mas em vão e só Hugo e Tó que são alertados pela discussão, conseguem retirar Sofia do gabinete, enquanto esta grita que Narcisa é uma assassina e que lhe matou o filho. Os funcionários da Floriz ficam atónitos com o escândalo que se desenrola.

Quando regressa a casa, Sofia está muito perturbada e conta à família que Narcisa foi a responsável pelo aborto que sofreu ao dar-lhe um comprimido para ela perder o bebé. Daniel fica em choque e quando recupera, aconselha a filha a esquecer o que se passou e a seguir em frente com a sua vida. Mara faz o mesmo mas Sofia sente-se incapaz de esquecer o sucedido.