VEM AÍ: Sofia faz um escândalo e humilha a mãe!

Christian Gnad

Ana Clara vai à igreja para se confessar e revela a Samuel que abandonou a filha numa instituição pouco depois de ela nascer porque escolheu viver ao lado de Zé Manuel, o homem da sua vida, que não aceitava que ela tivesse um filho de outro homem que não ele. Ana Clara assume que a relação com o pai da filha foi fortuita e que mentiu ao marido quando lhe disse que tinha abortado. O padre ouve o relato da sua confidente e dá-lhe a sua absolvição.

Zé Manuel vai a casa se Beatriz pedir satisfações a Ana Clara, exigindo-lhe saber onde é que ela andou, pois quando foi a casa ela não estava. A mulher acaba por confessar que foi à igreja mas não consegue continuar a conversa porque Artur chega naquele momento para dar aula a Nuno e interrompe-os. Zé Manel mostra-se ciumento e vai-se embora, dizendo a Ana Clara para ir ter com ele ao café quando puder. A mulher fica muito tensa com aquele momento.

Ana Clara vai ao café ter com Zé Manuel e dá de caras com Sofia. Esta pensa duas vezes no que fazer e acaba por se dirigir à mãe, que está em pânico e só quer desaparecer. Sofia pergunta-lhe quantas vezes vai ser capaz de lhe virar as costas e exige-lhe que converse consigo. O momento é de grande tensão e Sofia afronta a mãe biológica, repetindo alto e bom som que ela a abandonou e que agora não tem coragem sequer de lhe dirigir uma palavra. Ana Clara apenas consegue pedir desculpa mas está em pânico, pois receia que Zé Manuel chegue entretanto e as veja juntas. Sofia fica num misto de indignação e tristeza e diz a Rodrigo para se irem embora. Ana Clara senta-se numa cadeira. Esta muito abalada e aceita o copo de água que Joana lhe dá. Quando Zé Manuel chega, inventa que teve uma baixa de tensão para justificar o seu estado. Maria comenta o incidente com Joana e interroga-se como é possível que uma mãe tenha coragem para abandonar a filha e nem sequer tenha dito a Daniel ou Cármen onde deixou a criança.