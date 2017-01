VEM AÍ: Fialho fica tetraplégico!

Christian Gnad

Rute fica eufórica com a notícia de que Fialho saiu dos cuidados intensivos e partilha a novidade com Rui, Renata e César que acordam estremunhados com tanto entusiasmo.

No hospital, Piedade é a primeira a visitar Fialho depois de ele retomar a consciência e esforça-se por lidar com a sua angústia depois de ele a bombardear com perguntas por não saber porque é que não se consegue mexer.

Fialho, muito inquieto, insiste em querer saber o que tem na coluna e porque é que não se consegue mexer. Rui, Rute e César ficam desconfortáveis com a conversa. Quando fica a sós com Rute, Fialho confessa-lhe que está com medo.

Mais tarde, Rute toma a iniciativa de falar com Piedade no hospital e assegura que a única coisa que pretende é que Fialho recupere, acrescentando que não sente raiva deles por a terem traído. Piedade comove-se com aquele gesto.

Samuel visita Fialho no hospital e reza pelo amigo que se comove com a sua oração.

Entretanto, Marcelo anuncia com grande dificuldade a Rui, Rute Piedade e César que as piores expectativas se confirmaram e que o pai está tetraplégico, deixando todos em choque com a notícia. O ambiente é de grande consternação entre César, Rui, Rute e Piedade, que não se conformam com a situação. Marcelo acrescenta que uma eventual cirurgia está para já fora de causa, devido à gravidade da lesão que o pai tem na coluna.

Piedade chora em casa muito revoltada pela situação grave que Fialho está a viver e Tiago tenta com a ajuda de Rita aliviar o desgosto da mãe.

César isola-se em casa e chora descontroladamente por causa da tragédia que atingiu o pai. Rute também está arrasada e vai descansar. Renata fica estupefacta quando Rui a informa de que Fialho está tetraplégico, não se sabendo se vai conseguir recuperar.

Quando chega a casa, Marcelo desaba a chorar nos braços de Rosa, desgostoso por ver o pai tetraplégico e sem grandes esperanças de recuperação.