VEM AÍ: Narcisa tenta acabar com a inauguração do café de Rosa!

ana antonio bento

Antes da abertura do café, Rosa prova uma das tartes que Maria fez e tem uma memória de Daniel. Durante algum tempo fica absorta a olhar no vazio mas quando desperta, disfarça o momento que acabou de viver, ignorando Maria e Marisa. Entretanto, a chegada dos primeiros clientes acabam com a conversa.

Numa atitude provocatória, Narcisa aparece na inauguração do Rainha das Flores, o novo café de Rosa, apostada em confrontar-se com a irmã.

Narcisa provoca Rosa no café e recusa-se a ir embora quando a irmã lhe exige que saia. A troca de acusações entre as duas é violenta, tal como a reacção de Sofia que ameaça agredir Narcisa. Depois de ela sair, Sofia pergunta a Rosa como é que aguentou as provocações da irmã mas ela tenta tranquilizá-la afirmando que um dia será feita justiça.