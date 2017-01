VEM AÍ: Rosa e Bruno juntos contra Narcisa!

Christian Gnad

Lia e Joana apanham o susto das suas vidas quando chegam ao café e não encontram nada. Todo o material foi roubado. Aliás, elas pensam que foi roubado mas afinal o que aconteceu é que tal como tinham combinado, Bruno com a cumplicidade de Rosa, retira tudo o que era da tia do café e coloca num armazém.

Narcisa fica incrédula ao saber a notícia e Rosa esfrega as mãos de contente.

César tenta falar com Narcisa mas ela sai apressada dizendo que tem de ir ao café da Floriz que foi assaltado.

Bruno e Rosa prosseguem o plano de vingança contra Narcisa e o rapaz assegura à tia que ninguém o viu a assaltar o café da Floriz. Rosa fica apreensiva ao saber que a irmã quer comprar uma casa com o dinheiro que lhe roubou mas o sobrinho dispõe-se a fazer com que a mãe desista da ideia. Rosa reconhece que o desejo de vingança é o que a faz andar para a frente.

Narcisa telefona a Bruno a avisá-lo de que o café da Floriz foi assaltado e ele finge que a notícia o surpreende. Depois despede-se de Rosa que lhe pede para que tenha cuidado.

Narcisa ralha com Lia e Joana responsabilizando-as pelo assalto ao café. Bruno sugere-lhe que feche o espaço de vez e a mãe aceita, para desespero das funcionárias. Narcisa decreta que Lia irá trabalhar para as estufas da Madeira e que Joana terá de esperar que ela abra o café noutro espaço para recuperar o emprego. Entretanto, Narcisa decide passar pela oficina de Daniel e insinua que o assalto ao café foi de sua autoria.

Tal como combinou com Rosa, Bruno, aconselha Narcisa a desistir da compra da casa que queria adquirir. Ela estranha o interesse do filho e fica a pensar que ele quer ir viver com ela.