VEM AÍ: Tó volta para extorquir dinheiro a Narcisa!

Narcisa recebe uma chamada de Tó mas faz um ar enojado e não atende.

Tó consegue introduzir-se no quarto de Narcisa sem que ela se aperceba e quando ela sai do banho exige-lhe mais dinheiro, voltando a ameaçá-la de contar a Rosa quem ela é e o que fez no passado. Narcisa reage com ironia e desdém, contando-lhe que a irmã já sabe de tudo e que ela é agora a Rainha das Flores, depois de lhe ter ficado com a empresa. O ex-namorado nem quer acreditar que a sua chantagem já não funciona e atira Narcisa para a cama com violência colocando-se ameaçadoramente em cima dela. Narcisa debate-se e consegue chamar a segurança do hotel que expulsa Tó do quarto.

Bruno fica em estado de choque quando se prepara para sair de casa para a faculdade e se depara com o pai à porta a cumprimentá-lo. Tó pressiona Bruno para saber como é que Narcisa se tornou dona da Floriz mas como o filho não lhe dá as respostas que pretende acaba por se ir embora.

Quando se prepara para sair de casa, Moisés depara-se com Tó à porta. O marginal força a entrada e deixa-o em grande tensão.