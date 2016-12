VEM AÍ: Júlia em perigo de vida no dia do seu aniversário!

Pela manhã, Júlia desperta com Rosa a dormir a seu lado e acorda a mãe com uma carícia que lhe faz no rosto, apressando-se a perguntar-lhe se é mesmo verdade que a tia lhe roubou a empresa. Rosa, desconfortável com o assunto tenta fazer com que a menina se preocupe em viver o seu dia de aniversário e oferece-lhe um estojo de maquilhagem para crianças que Júlia se apressa a usar.

Júlia abre os presentes de aniversário quando Bruno chega para lhe oferecer o seu. A sua presença causa constrangimento e Rosa trata o sobrinho com frieza. Depois de ele se ir embora e de Júlia ir para o seu quarto, Rosa afirma que não quer Bruno perto de si enquanto não confiar nele, acusando-o de saber perfeitamente que a mãe só queria estar na família pelo dinheiro que ela lhe podia render e de não a ter prevenido disso. Daniel e Cármen tentam fazer ver a Rosa que Bruno também foi vítima da mãe mas ela não se comove e mantém a sua opinião.

Rosa e Daniel conversam com Júlia antes da festa na discoteca improvisada no clube. Marcelo chega entretanto causando algum constrangimento. No entanto, o cumprimento entre ele e Daniel é cordial.

Marisa deixa os miúdos a dançar sozinhos na festa de Júlia e Nuno fecha a porta e fecha-a à chave, guardando-a no bolso.

Júlia recebe um encontrão enquanto está a dançar na sua festa de anos e derruba uma vela que provoca um incêndio na sala. Piedade sente o cheiro a queimado e alerta Marisa. No entanto, ambas ficam impotentes para salvar as crianças porque Nuno fechou a porta à chave e agora não sabe onde a meteu.

Piedade fica em pânico ao perceber que não consegue abrir a porta, enquanto Júlia chora e Nuno fica em pânico. Depois de muita insistência e de até já terem chamado os bombeiros, Piedade e Marisa conseguem finalmente entrar no estúdio do clube e extinguir o incêndio que Nuno provocou. O rapaz culpa-se pelo sucedido e diz que nunca pensou que ia perder a chave quando trancou a porta. Os pais são avisados do sucedido e Júlia é quem mais se queixa, pois queimou a mão e está cheia de dores. Quando chegam ao Aliança. Rosa e Marcelo decidem levá-la ao hospital, enquanto Beatriz aparece muito enervada e vai de imediato para perto de Nuno para acalmar o filho que continua muito nervoso com o que sucedeu. O pai de um dos miúdos que estavam na festa fica muito irritado depois de o filho lhe fazer o relato do acidente e vai ter com Marisa protestando contra o facto de ela ter deixado as crianças sozinhas e ameaçando-a de que o caso não vai ficar assim. Marisa e Piedade tentam acalmar o homem mas sem êxito.