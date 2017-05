Resumo: 302º Episódio - 11 de maio (quinta-feira)

Rosa chega à estufa antiga e liga ao homem que a convocou para a reunião a dizer que já chegou. Narcisa entra de rompante no carro da irmã e obriga-a a arrancar ameaçando-a com uma navalha.

Bruno, recebe um homem que se anuncia como construtor de estufas e pede para falar com Rosa, pois ela precisa dos seus serviços. Bruno, esclarece que a tia foi ter uma reunião com outro construtor mas o homem estranha e diz que isso não é possível, pois trabalha em parceria com o dono do terreno e ele não ia entregar a obra a outra empresa. Bruno fica intrigado e liga a Rosa que não atende. Cada vez mais preocupado, Bruno telefona a Sofia mas ela também não atende porque está a nadar.

Samuel atende a chamada de Margarida e fica espantado com a notícia que a irmã lhe dá.

Rita faz uma surpresa a Rafa e aparece-lhe em casa com a mãe a dizer que decidiram ir viver para Tomar. Margarida esclarece que não fazia sentido ficar em Vila Real sem serem felizes. Rafa fica nas nuvens com o regresso da namorada.

Narcisa sequestra Rosa na estufa antiga e a irmã começa a temer que ela a mate. Narcisa acaba por confessar que foi ela quem matou Tó e conta como tudo aconteceu. Rosa sente que Narcisa se prepara para a matar e tenta travá-la dizendo-lhe como Bruno vai sofrer com isso. Narcisa fica ainda mais perturbada.

Bruno continua a tentar falar com Rosa mas sem êxito. Maria aconselha-o a ir procurar a tia à estufa antiga, temendo que Narcisa lhe possa fazer mal. O rapaz segue o conselho e depois de chegar à estufa volta a ligar a Rosa e descobre o telemóvel dela a tocar no chão, percebendo que algo de mau se passou. Imediatamente, telefona ao inspector Adrego a pedir ajuda.

Narcisa, completamente enlouquecida, acusa Rosa de lhe ter tirado tudo, até o filho. Cada vez mais desorientada, faz um círculo com gasolina à volta de Rosa e pega-lhe fogo. Rosa grita desesperada por socorro.

Sofia, muito nervosa conta a Cármen que Bruno lhe ligou e que acha que Rosa caiu numa armadilha. Sofia quer ir ter com Bruno à estufa antiga mas a avó não deixa.

Rosa tenta libertar-se do círculo de fogo que Narcisa ateou e continua a pedir socorro. A irmã reza completamente ensandecida. Bruno, avista a tia e vai em seu auxílio. Narcisa tenta impedi-lo mas ele empurra-a com violência e consegue entrar na roda de fogo. Narcisa grita para que saia da li e Bruno fica desesperado porque não encontra Rosa.