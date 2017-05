Resumo: 301º Episódio - 10 de maio (quarta-feira)

Tiago cruza-se com Renata no ginásio e depois de trocar piropos com ela conta que tem de ir dar uma notícia aos presidentes do clube.

Leonardo convida Piedade para jantar mas ela recusa. Nesse instante, Tiago entra no gabinete e anuncia que contratou João Ribeiro como atleta do clube mas com a condição de ser ele a tratar de tudo. Piedade e Leonardo resignam-se e aceitam as condições.

Lia, quer mostrar o seu kit do amor a um cliente mas Joana não deixa. Celeste conta a Joana que já assumiu perante a mãe a sua homossexualidade e apresenta-lhe de novo Manuela. A mãe de Celeste afirma que só quer a felicidade da filha e apoia o namoro das duas. Joana diz a Celeste que a ama e agradece-lhe o passo que deu.

Gabi conta a Hugo que foi tentar reabrir a empresa de produtos naturais mas que esbarrou em muita burocracia. Ele tranquiliza-a e diz que vai tratar disso e ela fica muito empolgada.

Rosa informa Bruno que as câmaras de vigilância da Floriz já estão a ser arranjadas mas que o problema não pode repetir-se. Ele pergunta à tia se acha que a avaria terá a ver com a mãe. Rosa assume que pensou nisso e pede a Bruno que lhe deseje sorte para a reunião sobre as novas estufas.

Com um olhar louco e ausente, Narcisa espera escondida nos arredores da estufa antiga e falando com Deus, certifica-se de que a faca que tem no bolso está em condições.

Sofia explica a Cármen e Júlia que não vai treinar para o Aliança porque quer estar mais perto da família. Cármen promete a Júlia que se lhe tirarem a pulseira electrónica, agora que a polícia anda atrás de Narcisa, a leva a Lisboa para visitarem o pai.

Nuno incentiva Beatriz a ir viajar com Artur, garantindo que não se importa de ficar com o pai. O filho acha que se ela não for, Artur via ficar chateado e ele não quer que discutam mais.

Marcelo conta a Bárbara que Nuno ficou muito entusiasmado por ficar com ele se Beatriz decidir fazer a viagem com Artur e assegura que desta vez não vai ceder à vontade da ex-mulher. Bárbara insinua que Marcelo pode sentir algo mais por Helena mas o médico recusa. Inês fala a sós com Bárbara e assegura que o flirt com Tomás não teve qualquer significado e incentiva-a a voltar para ele. Quando Inês a deixa a sós, Bárbara começa a chorar compulsivamente.

Na Madeira, Elisa e Nando namoram e beijam-se apaixonados.

Inês chega à oficina e pede desculpa a Tomas pelo atraso, mentindo-lhe ao dizer que teve uma consulta de rotina. Ele pede-lhe que envernize uma peça e ela fica a observá-lo com pena.

Marisa e Lourenço continuam a preparar o casamento e ele diz que quer fazer uma serenata. Filipe aproxima-se deles, mete conversa e finge que não conhece Lourenço.