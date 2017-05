Resumo: 300º Episódio - 9 de maio (terça-feira)

Entretanto, Rosa faz planos sobre a nova estufa que quer fazer e abrir o quanto antes, pois nem sabe se Narcisa vai ser condenada.

Narcisa paga a um homem para que ligue a Rosa e lhe peça para ir ao terreno das novas estufas. Depois do serviço feito, Narcisa paga ao homem e fica com um ar tresloucado no meio do terreno.

César fica surpreendido com o regresso súbito de Rute e Rui mas a mãe explica-lhe que a exposição que estava a planear para mais tarde vai acontecer agora e que por isso teve de voltar mais cedo. César conta que está de partida para a Tailândia e pede a Rute que confie em si. A mãe fica preocupada, temendo que ele se meta em mais problemas.

César encontra-se com Anita no café e pede desculpa pelo atraso. Ela finge-se melindrada e ele finge-se apaixonado, garantindo que casar com ela é o que mais quer na vida.

Helena mostra-se confiante a Marcelo de que a administração do hospital vai acolher bem o relatório que fizeram sobre as exigências dos médicos e elogia a noite que tiveram.

Sofia e Rosa visitam Daniel. A filha faz-lhe carinhos.

Marcelo fala ao telefone com Rute e acredita que a viagem de César à Tailândia é mais um esquema do irmão. Rosa interrompe o telefonema e vai agradecer a Marcelo todo o apoio que tem dado a Daniel. Helena volta ao gabinete para ir buscar o tablet de que se esqueceu e brinca com Marcelo que finalmente volta a sorrir. Rosa gosta do que vê e deseja que ele volte a ser feliz. Entretanto, Rosa recebe uma chamada de Bruno a avisar que houve um problema com as câmaras de vigilância da Floriz.

Com um ar alucinado, Narcisa esconde atrás de uma árvore um bidão de gasolina e um saco de plástico que tem na mão.

Maria conta a Raul que Moisés apareceu lá em casa e que jantou com ela e Rafa. Raul não esconde os ciumes e pergunta-lhe o que é que aquele jantar significou para ela. Maria desvia o assunto.

Rafael volta a ficar agradavelmente surpreendido quando o pai se vai despedir dele. Moisés confessa que tem muito orgulho nele e deseja que a sua empresa tenha sucesso. Sem se conter, Moisés abraça o filho com grande emoção. Depois vai até às estufas e faz uma declaração de amor a Maria, dizendo que está mudado e que regressa a casa se ela quiser e quando ela quiser. Maria fica indecisa, mas confessa que ainda o ama.

Paula despede-se de Piedade e agradece tudo o que ela fez por si. Piedade comove-se e chora. Leonardo apanha-a de lágrimas nos olhos e fica preocupado. Por isso segue-a até ao gabinete e julgando que ela está gravemente doente assume que sempre a amou e que quer ficar com ela. Piedade fica espantada e diz que apenas tem uma renite. Ambos ficam a perceber que Bruna mentiu para os juntar.