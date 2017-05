Resumo: 299º Episódio - 8 de maio (segunda-feira)

Bruna, decide regressar a Madrid e antes de partir aconselha o pai a revelar a Piedade o que sente por ela. Leonardo faz-se de desentendido e nega que ame Piedade. Tiago aparece naquele instante e Bruna aproveita a ocasião para o incentivar a ficar com Renata, pois percebe-se que está apaixonado por ela.

Leonardo conversa com Piedade, preocupado com a sua saúde. Enquanto ela desvaloriza a alergia que a atormenta, repara que ele a olha fixamente e estranha. Leonardo diz que está triste com a partida da filha para Madrid. Tiago aparece entretanto e dá-lhes a notícia de que o atleta que quiseram contratar ganhou mais uma medalha. Piedade e Leonardo voltam a discutir culpando-se por terem perdido a oportunidade de ficarem com João Ribeiro no clube. Tiago deixa-os a falar sozinhos, farto daquelas implicâncias.

Rafa conversa por videochamada com Rita e incentiva-a a participar num concurso de fotografia. Ela diz que não lhe apetece e o namorado assegura para a animar que as coisas entre eles vão resultar. Rita não acredita e acha que a distância os vai separar.

Margarida desabafa com Samuel e assume que já não conhece a filha. O irmão pergunta se ela já pensou em mudar de ideias e ir viver para Tomar com Rita mas Margarida reafirma que não se vai mudar só por causa do namorado da filha.

Rafa desabafa com Maria por causa de Rita e diz à mãe que está a pensar ir vê-la no fim-de-semana. Moisés aparece de surpresa e Maria acaba por convidá-lo para jantar. Rafa aproveita a presença do pai para saber como está a correr a sua nova vida. Moisés afiança que se voltar a Portugal as coisas não vão ser como antes, dando mostras de estar arrependido. Maria e Rafa ficam apreensivos.

César pede a Marcelo que lhe passe um atestado médico porque precisa de viajar. O irmão recusa-se a entrar nos seus esquemas e deixa-o pendurado. Helena aparece naquele momento lá em casa e César insinua que o irmão estava ansioso pela chegada dela e vai embora. Helena informa Marcelo que já seleccionou algumas exigências do corpo médico do hospital e propõe que as discutam.

Narcisa entra muito perturbada no gabinete de Rosa pela calada da noite e encontra a escritura da nova estufa que a irmã vai criar. Depois de anotar a morada e quando se prepara para sair, tem uma nova visão do pai que a aconselha a entregar-se à polícia. Ela vocifera contra a visão do pai e assegura que se não pode ter o que quer, Rosa também não terá.

Entretanto, Rosa faz planos sobre a nova estufa que quer fazer e abrir o quanto antes, pois nem sabe se Narcisa vai ser condenada.

Narcisa paga a um homem para que ligue a Rosa e lhe peça para ir ao terreno das novas estufas. Depois do serviço feito, Narcisa paga ao homem e fica com um ar tresloucado no meio do terreno.