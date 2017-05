Resumo: 298º Episódio - 6 de maio (sábado)

César procura com Anita destinos para a lua-de-mel e sugere que casem na Tailândia. Ela fica radiante e quando ele finge ter um problema com o cartão de crédito para pagar a viagem, Anita cai no logro e entrega-lhe o seu cartão para que ele faça a reserva. Consumada a transacção, César e Anita beijam-se, fingindo estarem apaixonados.

Tiago e Renata despedem-se depois de terem passado a noite juntos. César chega entretanto e conta que lhe saiu a lotaria, referindo-se ao facto de Anita ter concordado em casar. Renata pergunta-lhe se não encontrou o seu anel.

Anita partilha com uma amiga que vai casar. Joana faz um ultimato a Celeste e afirma que o melhor é separarem-se porque na situação actual não podem continuar juntas.

Gabi e Hugo enterram o machado de guerra e ficam noivos. Ele devolve-lhe o anel e admite que ela tem muito jeito para a comédia, sugerindo que trabalhem juntos.

Rosa, de saída para a Floriz, pergunta a Cármen se precisa que lhe traga alguma coisa mas ela diz com mágoa que precisava era de ter a sua liberdade de volta. Nem de propósito, o inspector Adrego aparece naquele momento e revela que a polícia tem mais um suspeito da morte de Tó e que essa pessoa é Narcisa.

A polícia vai ao hotel para prender Narcisa mas fica frustrada ao constatar que ela fugiu.

O inspector Adrego vai a casa de Rosa e revela que foram descobertas provas no quarto de hotel de Narcisa que a colocam como principal suspeita do assassinato de Tó. Cármen fica esperançada em recuperar a liberdade brevemente. Bruno, dispara que têm de travar a mãe. O inspector recebe uma chamada urgente e informa todos de que Narcisa fugiu, aconselhando-os a protegerem-se.

Nando e Elisa congratulam-se com o facto de o trabalho dela com os turistas ter corrido bem e combinam fazer um piquenique.