Resumo: 297º Episódio - 5 de maio (sexta-feira)

Renata fala ao telefone com Hugo e conta-lhe que está a preparar um jantar surpresa com que pretende reconquistar Tiago, depois de o ter atraído a sua casa a pretexto de precisar de ajuda com o computador. Hugo incentiva-a e quando ela pergunta como estão as coisas entre ele e Gabi, esta aparece e Hugo trata de fingir que está a namorar com Renata para lhe fazer ciúmes. Gabi fica furiosa e começa a discutir com ele. Quando tudo parece estar descontrolado, Hugo confessa a Gabi que só usou Renata para lhe fazer ciúmes e ela deixa-se beijar por ele com paixão, assumindo ambos que se amam.

Tiago fica surpreendido quando chega a casa de Renata para lhe arranjar o computador e se depara com o ambiente romântico que ela preparou para o jantar que afinal é para ele. Renata acaba por confessar que só fingiu estar interessada em Hugo para lhe fazer ciúmes e Tiago beija-a sofregamente, à medida que avançam para a cama.

César pede Anita em casamento, fingindo-se apaixonado e ela desempenha também emocionada o seu papel e aceita até casar sem festa nem convidados.

Helena convida César para tomar o pequeno-almoço com ela para discutirem o documento com as reivindicações dos médicos do hospital. Marcelo reage com algum azedume mas acaba por aceitar.

Bárbara confessa a Tomás que gosta de estar com ele e que não contava com o convite para jantar. Ele, por seu lado, assume que sente a falta dela e pede-lhe que passe a noite consigo. Apesar do que sente, Bárbara recusa. Tomás fica resignado.

Marisa corresponde ao convite de Rosa para ir com ela a Fátima e agradece o jantar antes de se ir embora. Sofia comenta com Bruno e Rosa que achou uma situação bizarra terem apanhado Narcisa a falar sozinha. Bruno, confessa que pensou que a mãe estava medicada e diz que ela continua a dizer que está arrependida do mal que fez. Rosa conta a Sofia e Bruno que o carro de Narcisa foi apreendido e que a polícia procura provas para descobrir quem a raptou e Júlia.

Narcisa fica em pânico quando o inspector Adrego lhe aparece no quarto de hotel com um mandato para o revistar e diz que tem provas de que ela esteve no cais quando Rosa e Júlia foram raptadas.

Beatriz discute com Artur e repreende-o por ter ido falar com Marcelo, reafirmando que não viajará com ele se não puder levar Nuno consigo. Ele tenta convencê-la de que o filho ficará bem com o pai e de que será importante estarem juntos sozinhos. Beatriz mantém-se irredutível e Artur irrita-se com ela. Nuno, alertado pela discussão, pergunta porque é que eles estão a discutir e Artur diz-lhe para perguntar à mãe.

Helena propõe a Marcelo trabalhar com ele numa proposta que convença a administração do hospital a aceitar as reivindicações dos médicos. Ele fica indeciso e argumenta que precisa de descansar algumas horas mas acaba por convidá-la a passar em sua casa mais tarde para elaborarem um novo documento.