Resumo: 296º Episódio - 4 de maio (quinta-feira)

Samuel comenta com Maria que Rita não parece a mesma, que só sai de casa para ir para as aulas e que já não fala à mãe de Rafael, nem de ficar com ele. No entanto, Samuel suspeita de que a sobrinha pode estar a tramar alguma.

Gabriela discute com Hugo porque ele insiste em saber se ela está bem e por onde andou.

Rute diz aos filhos e a Rui que quer recorrer da sentença pela morte de Fialho porque deseja que a sua imagem fique limpa. César e Marcelo preferem que ela esqueça o assunto. Rui diz que estará ao seu lado para o melhor e o pior. Depois de Marcelo e César saírem a discutir um com o outro, Rui oferece uma estadia a Rute em Montemor, dizendo que se trata de um recomeço para os dois. Rui aproxima-se de Rute e beija-a com carinho.

Piedade confessa a Tiago que ficou satisfeita com a sentença de Rute e desabafa que se ela quer recorrer é uma opção sua, considerando que foi feita justiça. Leonardo interrompe a conversa e fica com a ideia de que Piedade está desanimada por estar doente. No entanto, fica irritado por estar a ser simpático com ela e Piedade mostrar desconfiança em relação ao que ele andou a fazer no clube na sua ausência.

César telefona a Anita, diz que está com saudades dela, que tem uma surpresa e convida-a para ir a sua casa. Ela aceita com grande entusiasmo.

Sofia tenta descontrair e nada na piscina municipal.

Bruno conta a Rosa que convenceu Sofia a ir nadar e a tia revela que assim que puder arranca com a nova estufa. Raul interrompe-os e diz que é melhor irem com ele ver Narcisa. Quando chegam ao pé dela, encontram-na a falar sozinha, muito desorientada e a gritar para que o pai desapareça. Rosa confronta a irmã com o seu estado de delírio e ela disfarça como pode, negando que estivesse a falar com o pai. Rosa aconselha-a a ir ao médico e sai do gabinete. Narcisa aproveita para tentar convencer Bruno de que está arrependida de todo o mal que causou e pede-lhe para demover a tia de criar uma nova estufa. O filho não lhe dá ouvidos e afirma que só Deus pode ajudá-la, se conseguir. Narcisa fica destroçada a ver o filho virar-lhe as costas.

Sofia regressa da piscina e empresta o seu novo champô a Júlia. Entretanto, Marisa liga-lhe e ela convida a amiga para ir jantar lá em casa.

Filipe tenta aproximar-se de Marisa e pergunta-lhe como é que está a correr o trabalho com o casamento que ela está a organizar. Marisa trata-o com distância e gaba os esforços do noivo, ao contrário dele que a abandonou. Filipe mostra-se desinteressado com a conversa deixando-a desconfiada. Quando ele avança para ter aula no ginásio, Beatriz vai ter com Marisa e desabafa com ela por não ter ainda conseguido convencer Marcelo a deixá-la levar Nuno para na viagem com Artur.

Artur pede a Marcelo que mude de ideias e autorize Nuno a viajar com ele e Beatriz. O médico confessa a Artur que apoia a relação da ex-mulher com ele mas insiste em que o filho vai ficar consigo, explicando-lhe que não deve ceder à obsessão que ela tem pelo filho e que fez com que as suas relações nunca tenham vingado. Marcelo aconselha Artur a viajarem sozinhos.