Resumo: 294º Episódio - 2 de maio (terça-feira)

César contempla com nostalgia uma foto do pai quando recebe uma chamada de Anita. Ela diz-se apaixonada e faz o convite para estarem juntos mas César desculpa-se com o excesso de trabalho que tem para rejeitar o encontro.

César serve-se de um whisky antes de sair para o tribunal mas Rui adverte para o facto de ainda ser cedo para beber e Renata tira-lhe o copo da mão. Rute aparece entretanto e o filho implica com o vestido que ela escolheu. Rute reaje com ironia e estranha que ele esteja tão preocupado com ela. César assume que não quer que ela vá presa.

Tiago apoia Piedade antes de saírem para o tribunal e diz-lhe que com o julgamento de Rute se vai fechar um ciclo. A mãe afirma que o ciclo se fechou quando Rute assassinou Fialho e decreta que vai testemunhar contra ela em tribunal e a favor do amor da sua vida.

No tribunal sucedem-se os depoimentos sobre a morte de Fialho e Rute emociona-se na sala de audiências.

Leonardo mostra-se preocupado a Bruna por não saber de Piedade nem de como ela está e a filha sorri, certa de que o seu plano para testar os sentimentos dele está a dar certo. Perante a insistência do pai, Bruna revela que Piedade foi a tribunal com Tiago, testemunhar no julgamento de Rute sobre a morte de Fialho.

Piedade dá o seu testemunho em tribunal e embora condene Rute por ter ajudado Fialho a acabar com a vida, acaba por dizer que ela agiu convicta de que estava a fazer bem. Rute, por seu lado, assume que não se arrepende do que fez, pois agiu em consciência e segundo a vontade do marido.

Vasco decide sair de casa e Gabi tenta contrariá-lo. Ele argumenta que ela ama Hugo e que já não lhe é possível que continuem juntos. Hugo fica satisfeito com a situação, desejoso por voltar para Gabi. Ela fica irritada com a provocação que ele lhe faz e aborrecida pela partida de Vasco.

Nando e Elisa exultam de felicidade porque a irmã de Cristiano Ronaldo faz uma reserva no hostel para uns amigos e porque Lia decidiu ir embora da ilha. Nando assume que ficou tão contente por se livrar dela e comemora com Elisa.

Lia, por seu lado, despede-se nostálgica da ilha da Madeira.

Rosa conta a Paula que vai abrir uma empresa nova e que mantém a intenção de a contratar. A arquitecta pede-lhe apenas o tempo necessário para se despedir do Aliança.