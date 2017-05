Resumo: 293º Episódio - 1 de maio (segunda-feira)

Maria vai visitar Cármen e leva-lhe bolos. Ela está muito apreensiva por causa da cirurgia de Daniel e Júlia fica igualmente preocupada ao ver a angústia da avó.

Marcelo conta a Tomás, Rosa, Sofia e Bruno que a operação de Daniel correu bem e reforça que o apoio de todos é muito importante.

Narcisa finge-se preocupada e pergunta a Rosa como é que correu a operação de Daniel. A irmã pede-lhe que não seja falsa e que saia pois tem de atender uma chamada.

Sem que ninguém saiba, Rosa fecha o negócio para comprar uma estufa antiga e revela ao vendedor que ali vai nascer a nova Floriz.

Depois de esclarecer com Rute que o beijo que Rui lhe deu nada significou para si, que ama o marido e que não quer minar a relação dos dois, Áurea anuncia que se via embora. Renata, estranha a desculpa que ela dá e comenta com o pai que a história está mal contada. O pai fica desconfortável mas disfarça.

Prosseguindo o plano para fazer ciúmes a Gabi, Hugo liga a Renata e pede-lhe que ela lhe ligue porque Gabi está a chegar. Rafa comenta com o amigo que seria mais fácil ele confessar a Gabi que ainda gosta dela.

Entretanto, Gabi discute com Vasco porque ele volta a dizer que ela ainda gosta de Hugo e que assim não dá para continuarem a namorar. Ela nega mas quando Hugo aparece e fala das férias maravilhosas que vai ter na Madeira com Renata, desencadeia mais uma crise de ciúmes em Gabi, que fica furiosa.

Maria entrega a Rafa uma carta que Moisés lhe mandou. O rapaz lê a carta e diz que o pai lhe mandou dinheiro. Raul fica desconfortável com a conversa e os elogios a Moisés e muda de assunto. Rafa fica preocupado com a possibilidade de a mãe de Rita nunca mais os deixar verem-se.

Rosa conta à família de que vai criar uma nova Floriz. Todos ficam preocupados com o que Narcisa possa fazer mas ela sublinha que a irmã está de pés e mãos atados. Bruno, Cármen e Sofia consideram importante que a polícia descubra provas de que Narcisa tentou matar Rosa e Júlia com a ajuda de Tó.

César contempla com nostalgia uma foto do pai quando recebe uma chamada de Anita. Ela diz-se apaixonada e faz o convite para estarem juntos mas César desculpa-se com o excesso de trabalho que tem para rejeitar o encontro.

César serve-se de um whisky antes de sair para o tribunal mas Rui adverte para o facto de ainda ser cedo para beber e Renata tira-lhe o copo da mão. Rute aparece entretanto e o filho implica com o vestido que ela escolheu. Rute reaje com ironia e estranha que ele esteja tão preocupado com ela. César assume que não quer que ela vá presa.