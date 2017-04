Resumo: 292º Episódio - 29 de abril (sábado)

Maria fica aliviada ao saber por Rafa que Rita voltou para casa e conta a novidade a Raul, frisando que o filho e a namorada gostam muito um do outro.

Rita insiste em convencer a mãe a continuarem em Tomar mas Margarida não se demove e decreta que irão mesmo as duas para Vila Real.

César e Anita confessam as saudades que sentem um pelo outro mas ele quebra o momento e desculpa-se para fugir ao namorado, dizendo que tem o motorista à espera para a levar a um evento de caridade. César, ingénuo acredita na expressão de Anita e confessa que até ele faz eventos de qualidade.

Helena propõe o adiamento da cirurgia a Daniel e Marcelo discute com ela. Nesse instante, Sofia chega com Bruno e Rosa ao hospital para ver o pai e eles disfarçam a conversa. Marcelo informa Rosa de que Daniel vai para o bloco operatório dentro de instantes, contrariando Helena.

Cármen conta a Júlia porque é que está em casa com pulseira electrónica e o que se está a passar com o pai dela.

Narcisa controla a raiva quando Ana lhe justifica que a encomenda das flores ainda não foi expedida porque Rosa não deu autorização. A secretária acrescenta que o estado de Daniel piorou e a vilã fica satisfeita.

Joana dá um ultimato a Celeste e afirma que se ela não quer assumir a relação que têm então não contará mais com ela.

Lourenço sonda Marisa sobre a maneira como ela gostava de casar e diz que ela lhe faz lembrar Madalena.

Filipe mete conversa com Marisa e ela acaba por revelar que está a organizar um casamento, porque já se curou dele. Entretanto, Marisa recebe uma chamada de Tomás e fica transtornada quando ele lhe conta que Daniel piorou e que vai ser novamente operado.

Bruna conversa com Tiago e diz-lhe que está desconfiada de que o pai gosta da mãe dele.

Para testar o pai, Bruna diz-lhe que Piedade está muito doente, pedindo-lhe que não comente nada com ela. Leonardo esforça-se por disfarçar a sua preocupação perante a filha.

Depois de falar com a filha, Leonardo vai a casa de Piedade a pretexto de assinar uns papéis mas, na realidade quer perceber como é que ela está. Piedade estranha aquele comportamento.

Bruna conta a Tiago que mentiu ao pai sobre a doença da mãe dele e aposta que Leonardo foi a correr a casa de Piedade. Entretanto, convida Tiago para sair mas ele recusa.

Gabi fica cheia de ciúmes depois de ouvir Hugo combinar ao telefone passar uma semana de férias com Renata. Ele diz que ela está cheia de ciúmes e Gabi despeja-lhe uma jarra de água pela cabeça e atira-lhe com sementes. Hugo responde muito irritado e tem de ser Raul a acabar com a briga. Vasco diz a Gabi que ela ainda gosta de Hugo e que está cheia de ciúmes. Ela fica irritada e vai-se embora.

Rui confessa a Rute que beijou Áurea confundindo-a com a mulher. Rute fica desconfortável e Rui afirma que quer ficar com ela. Rute diz que precisa de tempo.

Tomás chega ao hospital para saber de Daniel e se a cirurgia já terminou. Rosa informa que Marcelo foi saber e Sofia mostra-se muito preocupada e pessimista pelo estado do pai.