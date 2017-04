Resumo: 291º Episódio - 28 de abril (sexta-feira)

Já a contar as horas para ir embora depois de um fim-de-semana passado com o namorado, Rita é surpreendida pela presença da mãe em casa de Maria, depois de ter descoberto que ela mentiu. Margarida discute com Rita, diz-lhe que o namoro acabou e obriga-a a ir com ela. Rita tenta ter o apoio de Rafa mas o namorado aconselha-a a acalmar-se e a ir com a mãe. No entanto, incapaz de viver em Vila Real e longe de Rafa, Rita acaba por fugir, deixando todos espantados.

Rafa vai à procura dela mas não consegue encontrá-la, pois ela nem sequer atende o telefone.

Rosa visita Daniel e reza.

Entretanto, ela e Sofia preparam-se para ir a tribunal onde Cármen ficará a saber se fica ou não em prisão preventiva.

Narcisa manda chamar Bruno e informa-o de que o funeral do pai será naquela mesma manhã. O filho responde que nunca o considerou como pai e que não marcará presença. Carregado de ironia, Bruno acrescenta que ela devia ir já que o amou tanto e ele a ajudou tanto. Narcisa faz-se mais uma vez de vítima e afirma que está a ser castigada e continua a negar o seu envolvimento na tentativa para matar Rosa e Júlia. Bruno deixa claro que jamais voltará a ficar próximo dela.

Marcelo termina a consulta com Fernando e informa Helena de que será aconselhável alterar a medicação do pai. Ela fica admirada mas acaba por concordar, dado que o pai defende a decisão de Marcelo. Entretanto, a enfermeira entra no gabinete e entrega a Marcelo os exames de Daniel. O médico começa a analisá-los.

Marcelo telefona a Rosa e pede-lhe que vá ao hospital para lhe falar sobre o resultado dos exames que Daniel fez. Rosa encarrega Sofia de ir ao tribunal para saber como corre a audiência de Cármen, suspeita pela morte de Tó.

Rosa fica em estado de choque quando Marcelo lhe comunica que Daniel tem de ser operado de urgência a uma hemorragia intra-craneana e que não sabe se ele vai sobreviver.

Mara agradece a ajuda de Inês no projecto de um móvel e despede-se dela reafirmando a sua confiança no seu trabalho. Quando fica a sós com Tomás, Inês esclarece com ele o momento em que estiveram juntos e diz que Barbara não gostou de os ver pois ainda gostam um do outro. Tomás assume que tem de esquecê-la.

Rosa fica muito abalada depois de Marcelo lhe confidenciar que Daniel corre risco de vida e que não é seguro que consiga ficar bem depois da cirurgia. O médico revela que tentou falar com Cármen sobre o estado do filho e fica surpreendido quando Rosa lhe conta que ela está detida por ser suspeita da morte de Tó.

Sofia apoia a avó, que está detida em casa com pulseira electrónica. Cármen diz entre lágrimas que só gostava de estar ao pé do filho que luta pela vida no hospital.

Bruno, aproveita um momento em que Narcisa não está no gabinete para remexer na sua bolsa. A mãe aparece nesse instante e ele disfarça para justificar o que ali estava a fazer. Entretanto, Maria aparece e leva-lhe o telemóvel que está a tocar. Bruno, aproveita para ir embora a pretexto de atender a chamada e Narcisa fica desconfiada com a sua atitude.

Margarida está desesperada com o desaparecimento de Rita e depois de pedir desculpa a Rafa por o ter culpado da fuga da filha pede-lhe ajuda para a fazer regressar.

Cármen incentiva Sofia a ir para o hospital com Bruno para acompanharem mais de perto a cirurgia de Daniel. Sofia está aflita com o estado do pai e aceita a sugestão da avó, prometendo arranjar alguém que vá buscar Júlia à escola.

Áurea diz a Rui que só adiou a sua partida por causa do julgamento de Rute. Esta discute com César e acusa o filho de a condenar pelo facto de ter ajudado o pai a morrer. O filho assegura que só quer ajudá-la mas Rute cede aos nervos e acusa Rui de também a criticar. Áurea, por seu lado, coloca-se ao lado de Rute. Assumindo que compreende o que ela fez.

Joana olha para Celeste com mágoa. Samuel escuta os desabafos de Rui e aconselha-o a contar a Rute o que se passou entre ele e Áurea.

Samuel aconselha Rui a contar a Rute o que se passou entre ele e Áurea mas o amigo não acha que aquele seja o momento ideal.

Para surpresa de Rafael e Margarida, Rita regressa a casa e diz à mãe que andou à procura de trabalho para ela e que conseguiu duas entrevistas. A mãe afirma que ela só fez aquilo porque não quer ir para Vila Real por causa do namorado e vacila em aceitar a proposta da filha.