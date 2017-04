Resumo: 290º Episódio - 27 de abril (quinta-feira)

Através de Maria, Rita fica a saber que Samuel está em Tomar. Rafael, estranha que ela não saiba porque supostamente devia ter ligado ao tio a avisar que estava lá. No entanto, Rita disfarça e inventa uma desculpa.

Sofia não percebe porque é que a avó não disse nada sobre o que se tinha passado mas não acredita que ela tenha matado o pai de Bruno. Sofia não acredita que mesmo sem Tó, Narcisa fique parada e deixe de lhes fazer mal e por isso pede a Bruno para a ajudar a descobrir se foi a mãe dele que matou o pai e a arranjar provas para acabar de vez com a vilã.

Narcisa sente-se a enlouquecer. Continua a ver e a ouvir o pai.

Barbara, confessa a Marcelo que se sentiu muito incomodada ao ver Tomás com Inês. O amigo aconselha-a a explicar ao antigo namorado o que sente, antes que perca a oportunidade de o fazer.

Cármen fica detida durante o fim-de-semana. Rosa está muito perturbada com a situação e confessa a Samuel que começa a ter algumas dúvidas sobre a inocência de Cármen porque ela, na noite em que chegou a casa aflita, nunca lhe falou da tesoura. Samuel, agora reconciliado com a Igreja, pede-lhe para continuar a confiar em Deus.

Áurea fala com Rui depois de este a ter beijado achando que se tratava de Luísa, adianta-lhe que não vai poder continuar a viver com ele e com Rute e que por isso pretende ir embora. Rui explica-lhe que a situação não se vai repetir mas Áurea está decidida a ir mesmo embora. Contudo, quando vai falar com Rute percebe como ela está alterada por causa do julgamento e da constante pressão dos jornalistas e como é importante para ela o apoio da família. Áurea acaba assim por adiar a conversa da partida, com Rute.

Bruna, volta a insistir com o pai para que lhe conte porque é que tem a foto de Piedade na carteira. Leonardo resiste mas quando ela ameaça contar a outras pessoas ele acaba por dizer que tem a foto porque foi fazer-lhe um bruxedo. Bruna, não acredita e continua a achar que o pai gostou de Piedade mas Leonardo recusa admitir essa hipótese.

Lia, ainda tenta uma última vez fazer as pazes com Nando e pede-lhe mesmo desculpa por ter inventado a mentira do bebé. Mas o rapaz não se comove e manda-a mesmo embora. Finalmente Nado e Elisa livram-se de Lia.

Lourenço continua a planear o casamento com a namorada Madalena sem que Marisa sequer desconfie de que está a tratar do seu próprio casamento. Lourenço pede-lhe que comece por organizar o pedido de casamento e pergunta-lhe o que a deixaria sem ar. Depois avisa o amigo Filipe mas pergunta-lhe se tem mesmo certeza do que está a fazer porque Marisa continua a dizer que no caso dela nunca irá casar. Filipe assegura que se Marisa lhe voltar a dizer que não, então segue a sua vida.

Celeste mostra o local de trabalho à mãe mas quando apresenta Joana diz que se trata de uma colega e de uma amiga. Joana não gosta que Celeste tenha mentido e mostra-se desiludida.

Para evitar que Artur continue com a ideia de ir em viagem pela Europa, Beatriz, numa prova de amor, convida-o para viver com ela. Artur aceita imediatamente mas não se esquece da viagem. Contudo, surpreende Beatriz quando lhe sugere que levem também Nuno. Beatriz fica feliz com a sugestão.