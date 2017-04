Resumo: 289º Episódio - 26 de abril (quarta-feira)

Na empresa, Narcisa chora desesperada e continua a ver e a ouvir a pai com acusações e recriminações.

Nando vai com Lia ao médico sem ela suspeitar e descobre que a rapariga não está grávida. Lia envolve-se numa discussão com Elisa e Nando fica furioso e manda-a embora de sua casa.

Hugo e Renata não desistem do esquema para fazer ciúmes aos namorados. Hugo continua a levar Renata para o anexo, situação que deixa Gabi louca de ciúmes, sem no entanto reconhecer.

Tiago continua atento às fotos de Renata com Hugo e comenta com Paula que eles de certeza que começaram a namorar. Paula começa a picá-lo e apesar de ele negar, sugere que está é cheio de ciúmes. A amiga aconselha-o a ser sincero e falar com Renata mas Tiago recusa-se a assumir os seus sentimentos e Bruna, atenta, não perde uma oportunidade para se aproximar. Bruna, convida Tiago para ir a um concerto com ela mas o rapaz recusa. Entretanto, os dois concluem que a história do passado dos pais está mal contada e prometem descobrir o que se passa.

Piedade aparenta estar doente mas não quer dar mostras de fraqueza junto de Leonardo.

Samuel confessa a Piedade que lhe fez muito bem falar com Ana Clara porque finalmente sentiu-se em paz e vai à igreja rezar.

Júlia e Rosa vão visitar Daniel.

Depois de vários dias sem dizer nada, Filipe aparece no clube e deixa Marisa surpreendida. Apesar de estar preocupada com a ausência dele, Marisa continua a recusar-se a assumir que gosta dele. Filipe agradece o cuidado dela e explica que esteve fora do país. Beatriz aconselha a amiga a não fechar a porta aos seus sentimentos por Filipe mas Marisa não cede.

Artur sugere a Beatriz que façam uma viagem de um mês juntos para angariar empresas que queiram receber trabalhadores enviados pela Nova Vaga. Beatriz fica na dúvida, sobretudo por causa do filho, mas não fecha a porta à ideia.

Marisa é contratada por Lourenço para preparar um pedido de casamento surpresa para a namorada Madalena. Marisa estranha e depois da última experiência tem até algum receio mas aceita.

Marcelo encontra o pai de Helena no café e senta-se a conversar com ele enquanto ela está ao balcão. Naquela breve conversa fica a saber que a nova directora o admira muito e que Fernando quer que ele seja o seu médico. Helena evita a mudança de médico mas perante a insistência do pai e a disponibilidade de Marcelo acaba por aceitar que ele o veja na consulta.

Rafael e Rita chegam a casa muito felizes mas o que o namorado não sabe é que para estar ali, a rapariga mentiu à mãe e disse que ia para casa de uma amiga.

A polícia vai a casa de Cármen buscá-la para ser interrogada pela morte de Tó. Desesperada, Cármen acaba por confessar que esteve naquela noite na Floriz que discutiu com Tó mas que só lhe bateu com a pá e nunca o agrediu com a tesoura. Apesar de reiterar que não o matou, a polícia leva Cármen. Rosa e Samuel vão acompanhá-la. Cármen garante ainda que ninguém sabia que ela tinha estado na estufa e que não contou nada a ninguém para evitar que Rosa também seja incriminada.