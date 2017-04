Resumo 287º Episódio - 24 de abril (segunda-feira)

Entretanto, Narcisa regressa ao hotel e deita-se.

Tomas fica a saber por Marisa que Rosa e Júlia estão a salvo. Feliz, convida Inês para jantar consigo em sua casa.

Cármen também avisa Marcelo sobre o regresso de Rosa mas o ex-namorado prefere não falar com ela, apesar de Bárbara insistir com ele para que o faça.

César prossegue na sua cruzada para conquistar Anita e inventa muitas mentiras sobre a família. Anita acaba por confessar que está perdidamente apaixonada por ele.

O jantar entre Inês e Tomás acaba com duas garrafas de vinho e uma noite de amor.

Rosa tem finalmente tempo para contar à família o que se passou sobre o rapto. Conta-lhes que Narcisa não queria matá-la, que a ideia era de Tó e garante que não vai deixar a irmã ficar com a empresa. Apesar de ter apresentado queixa, Rosa confessa que o que lhe apetecia mesmo era ter ido directa à empresa acabar com Narcisa.

Em casa, receando que Tó possa estar vivo e possa ir à sua procura, Cármen tranca tudo.

Entretanto, com base no depoimento de Rosa a polícia vai buscar Narcisa ao hotel para a interrogar. Quando a polícia lhe diz que Rosa e Júlia estão vivas a vilã respira de alivio e depois nega qualquer envolvimento.

Rafa prepara-se para partir para o campeonato de surf na Ericeira e, quando nada o fazia prever, Rita aparece à sua procura muito feliz e sorridente.

Samuel decide que não se quer encontrar com Ana Clara porque acha que ela o vai culpar, mas Piedade aconselha-o a não fazer isso.

Renata e Hugo continuam o seu plano para fazer ciúmes a Tiago e Gabi e estão a conseguir.

Bruna, entretanto, revela a Tiago que encontrou na carteira do pai a fotografia de Piedade quando era jovem. Bruna acha que ele já gostou dela.

Tiago pergunta à mãe como conheceu Leonardo e ela diz-lhe apenas que o conheceu quando era miúdo e treinava no clube, já ela era bastante mais velha. Garante-lhe que nunca se encontrou com ele fora do clube mas o filho percebe que Piedade ficou perturbada com as perguntas.

Samuel vai ao encontro de Ana Clara e respira de alívio quando ouve o que ela tem para lhe dizer. Ana Clara revela que só começou a viver depois de o marido morrer, que a relação que tinha era doentia e ela não conseguia ver. Adianta que tem outro companheiro, que está grávida e que gostava muito que fosse Samuel a casá-la porque todos os dias agradece por ele a ter protegido do marido. Samuel fica surpreendido mas diz-lhe que ao contrário dela, afastou-se de Deus e todos os dias se sente culpado pela morte de Zé. Ana Clara diz-lhe que não se deve sentir culpado porque lhe salvou a vida.

Celeste prepara-se para receber a mãe e não tem coragem de dizer a Joana que não sabe se ela aceitará a relação das duas.