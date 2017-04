Resumo: 285º Episódio -21 de abril (sexta-feira)

Renata prossegue os seus objectivos e aparece no clube acompanhada de Hugo para fazer uma aula. Tiago fica muito irritado.

Marisa estranha a ausência de Filipe e acaba mesmo por lhe telefonar. No entanto, a mensagem vai para o voice mail deixando-a ainda mais intrigada.

Helena pede desculpa a Marcelo pela situação do pai. Marcelo oferece-se para ajudar mas a médica prefere ele continue a ser seguido pelo mesmo médico. E como se não bastasse o pedido de desculpas de uma pessoa que Marcelo considera insensível e arrogante, a directora ainda lhe pergunta pela situação de Rosa e Júlia. O médico fica muito dividido sobre o que pensar em relação a Helena.

Rosa e Júlia estão famintas, sujas e desesperadas no meio da mata. Rosa tenta orientar-se. Pára e avança à medida que vai conseguindo perceber para onde deve ir e sempre ajudando a filha a avançar.

O inspector informa a família que conseguiram prender o cúmplice de Tó, que lhes disse que a embarcação que explodiu tinha sido roubada por eles para dar uma lição a uma madame. Entretanto o inspector recebe um telefonema e comunica que foi encontrada uma mochila de criança no rio, que pertence a Júlia. Cármen fica desesperada temendo o pior.

Narcisa liga a Tó e diz-lhe que só consegue arranjar 30 mil euros. Perturbada, lembra-lhe que os corpos ainda não apareceram mas do outro lado o bandido desliga-lhe o telefone. Narcisa sente-se a enlouquecer e começa a ouvir a voz do pai a acusá-la de não ter protegido a irmã.

O inspector lembra que com Rosa e Júlia mortas, Narcisa seria a única a ficar com a empresa. Nesse instante, Sofia percebe que Rosa e Júlia podem ter morrido na explosão e chora desesperada. No entanto, o inspector lembra que os corpos não foram encontrados e que continuarão a investigar.

Na mata, Júlia recusa-se a andar mais e acusa a mãe de não saber para onde vai e de estar perdida. Na tentativa de ajudar a filha a ter coragem e a levantar-se, Rosa cai num buraco e Júlia deixa de a ver.

Com muito custo e perante a aflição da filha, Rosa com o pé torcido e muitas dores consegue sair do buraco e caminhar agarrada a um pau com o pé enrolado num pedaço da blusa que rasgou. Rosa pede à filha para fazerem um último esforço para encontrar uma estrada para não passar a noite no mato.

Sofia e Bruno acusam Narcisa de estar envolvida em tudo o que se relaciona com o desaparecimento de Rosa e Júlia mas o inspector recusa-se a tomar uma atitude sem provas e promete apenas continuar a investigar. Cármen promete não desistir e acredita que elas estão vivas.

E tem razão. Rosa e Júlia estão vivas mas a passar muito mal. O pedaço de pano que aperta o pé torcido de Rosa acaba por ficar pelo caminho.

Depois de perceber junto do irmão que ele não vai a casa porque está de banco, César tira-lhe as chaves, telefona a Anita e convida-a para jantar em sua casa. Ela aceita e César prossegue o seu plano para conquistar uma mulher rica.

Marisa confessa a Beatriz que está mesmo preocupada com Filipe e ela aconselha-a a deixar mensagem no voice mail. Marisa liga com uma desculpa muito infantil porque só se lembra de dizer que ele se esqueceu de um pente em casa dela.

Leonardo perdeu a carteira e acha que Piedade está por trás do caso. Tiago não gosta nada da observação e garante-lhe que Piedade não toma esse tipo de atitudes.

Vasco apanha Gabi a ver a página de Renata e fica a perceber que ela está com ciúmes de Hugo. Apesar de ela garantir que está tudo bem, Vasco não acredita.

Tiago é chamado para salvar duas pessoas que ficaram trancadas no balneário masculino do clube e quando chega ao local depara-se com Hugo e Renata. O rapaz fica bastante aborrecido perante a animação dos dois.

Carolina encontra a carteira de Leonardo e entrega a Bruna que sem querer deixa cair tudo. E é aí que descobre uma fotografia de Piedade quando era jovem. Bruna, confronta o pai que alega ter encontrado a foto no clube. A rapariga sai e Leonardo tira a fotografia de cima da mesa de Piedade e com muita ternura volta a colocá-la na carteira.

Tó volta a ligar a Narcisa e pressiona-a para conseguir ter os 100 mil euros que pediu. Narcisa combina encontrar-se nas estufas com ele e liga ao banco. O gerente diz-lhe que não consegue libertar os 70 mil euros e Narcisa, desesperada, decide ir directamente ao banco.