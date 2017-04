Resumo: 284º Episódio - 20 de abril (quinta-feira)

Cármen desabafa com Samuel e tenta saber se alguma vez Rosa lhe falou sobre o homem que fugiu da cadeia. Samuel não consegue ajudar.

Helena tem a sua primeira revelação de humanidade ao sugerir a Marcelo que passe o caso de Daniel para outro médico dada a sua proximidade com a família. Marcelo acha que ela está a querer recrimina-lo mas Helena dá-lhe carta branca para actuar como entender, quando entender e garante-lhe que não será acusado de nada.

A polícia telefona a Cármen a dizer que foi encontrado o carro de Rosa. No entanto, sem indícios onde possam estar as ocupantes. O inspector garante-lhe que já tem homens a passar a zona a pente fino e que irão encontrá-las.

Entretanto, ao contrário do que Narcisa e Tó pensam, Rosa e Júlia conseguiram sobreviver.

No meio do mato, Júlia perde as forças e Rosa pede-lhe mais um esforço para conseguirem alcançar uma estrada ou alguém que as ajude.

Rosa conseguiu salvar-se a si e à filha no último minuto. Ao perceber que Tó largou o barco, Rosa consegue alcançar uma mesa e deitar ao chão a jarra que ali se encontra. Recorrendo aos pedaços partidos, consegue cortar as cortas que amarram as mãos e depois de se soltar liberta a filha e salta da embarcação antes desta embater na barragem e explodir. Dali, nadaram para a margem.

Cármen perde a força e acaba por chorar desesperada junto de Bruno e Sofia pela impotência que sente e pela ausência e a falta de notícias sobre Rosa e Júlia.

Tiago não gosta de ver a foto de Hugo com Renata no facebook mas disfarça quando pergunta a Inês se sabe se eles namoram.

Entretanto, Tiago e Bruna também não se conseguem entender quando falam dos pais. Leonardo e Piedade continuam a prejudicar o clube por não se entenderem. Depois de perder o treinador para a canoagem, sem Piedade saber, Leonardo contrata uma atleta de alta competição. A presidente é confrontada com o facto e promete vingar-se.

Rafael diz a Rita que não vai conseguir ir ter com ela porque foi convidado para ir a um festival vender o seu material incluindo as t-shirts.

Hugo leva Renata para jantar no anexo e fazer ciúmes a Gabi e consegue porque a rapariga quando o vê fica furiosa e acaba por recusar jantar com ele.

E como se não bastasse, de manhã percebe que Renata dormiu com Hugo. Furiosa acaba por partir os ovos do pequeno-almoço e cheia de ciúmes sai de casa com Vasco.

Narcisa tenta arranjar um empréstimo no banco para satisfazer a exigência de Tó.

No mato, Rosa e Júlia acordam muito cansadas e desesperadas e põem-se novamente a caminho.

Exausto de tanto trabalhar, Marcelo exige a Helena que tome medidas. Perante a indiferença dela, ameaça juntar os médicos que estão contra a forma de gestão do hospital para pedirem que ela seja demitida.

Durante a discussão, o pai de Helena que sofre de Alzheimer aparece no hospital muito desorientado sem saber bem como chegou ali. Helena mostra-se então muito carinhosa e preocupado, mostrando uma faceta sua muito diferente e que deixa Marcelo impressionado.

Anita leva César ao Aliança e ele acaba por admitir que conhece o clube, mas sem entrar em grandes pormenores.

Nando fica furioso com Lia quando ela interrompe o trabalho dele e em frente a um grupo de turistas começa a mostrar a roupa que comprou para o bebé. Elisa continua a insistir que ela não está grávida e sugere-lhe que lhe peça para fazer uma ecografia.