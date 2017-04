Resumo: 283º Episódio - 19 de abril (quarta-feira)

Beatriz está muito preocupada com Nuno porque percebe que ele sente muito a falta de Júlia.

Bruno, Sofia e Cármen não se conseguem conformar com a ausência de notícias de Rosa e Júlia à medida que o tempo vai passando. Sofia nem quer pensar na possibilidade de Daniel acordar e ficar a saber que a filha desapareceu.

Vasco pergunta a Gabi se gostou de estar com ele e se é para continuar. A rapariga diz-lhe que sim. Combinam apenas não dizer nada a Hugo.

Bruno, mostra a Sofia um recorte de jornal que a empregada encontrou no quarto de Rosa e que fala da fuga de um preso, Rogério Rendeiro, da cadeia de Viseu. O recorte foi retirado por Rosa dos papéis de Narcisa quando regressou à empresa, mas nem Bruno nem Sofia sabem disso, nem tão pouco conseguem estabelecer qualquer tipo de ligação. No entanto, Carmén sabe que esse homem foi o mesmo que foi encontrado morto no meio do mato. A família decide avisar a polícia. O inspector acha que Tó pode ter descoberto que Rosa sabia do caso e ter tentado vingar-se. A polícia promete continuar a procurar as desaparecidas.

Nuno continua muito preocupado com Júlia e revela alguns problemas de concentração. Artur pergunta-lhe se ele se importa que ele namore com a mãe e o miúdo garante-lhe que não se importa nada e até gostava que ele vivesse lá em casa.

Samuel decide abrir o jogo e confessa a Paula que não está preparado para ter uma relação com ela porque ainda não decidiu se deixará de ser padre. Paula fica desiludida mas agradece a honestidade dele.

Por não se conseguirem entender e levarem os seus conflitos a público, Piedade e Leonardo perdem a oportunidade de contratar um treinador de renome para a canoagem.

Narcisa continua a viver atormentada pela explosão do barco e a morte da irmã e da sobrinha. Fecha-se no escritório e fala em voz alta lamentando tudo o que aconteceu e a sua pouca sorte. Nas notícias fica-se a saber que o barco que explodiu tinha sido roubado e que podia ter pessoas a bordo.

Sofia vai até ao hospital ler um pouco para o pai. Acaba por encontrar Marcelo que continua a dar-lhe esperança em relação ao estado de Daniel. Entretanto, apresenta-lhe Helena que fica a conversar com Sofia quando Marcelo é chamado à urgência. Marcelo pede-lhe para o avisar se souber alguma notícia de Rosa e Sofia, para justificar o pedido de Marcelo, acaba por contar a Helena toda a história de Rosa e do seu triângulo amoroso com Daniel e Marcelo. César tira o contacto de Anita da ficha do hospital e convida-a para almoçar. Durante o almoço continua a fazer-se passar por um bem sucedido cirurgião. E quando ela sai para ir a casa de banho vê um papel caído na mala. Trata-se de um saldo bancário com 450 mil euros. César fica contentíssimo.

Mara fica muito satisfeita com a prestação de Inês na reunião com os fabricantes, de tal forma que eles decidem encomendar nova linha. Tomas, também elogia Inês tanto na sua boa disposição como na capacidade de trabalho.

Renata aceita a proposta de Hugo e os dois começam a fingir que andam a namorar para provocar ciúmes em Tiago e em Gabi.