Resumo: 282º Episódio - 18 de abril (terça-feira)

Samuel confessa a Rui que decidiu não ter nada com Paula e admite que face à recusa dele de ir para além do beijo, que ela terá entendido a sua vontade. Samuel acha que enquanto se sentir culpado pela morte de Zé Manel não vai conseguir decidir se quer continuar a ser sacerdote. No entanto, Paula parece não ter o mesmo entendimento e envia-lhe uma mensagem a propor um encontro. Rui aconselha o amigo a ser honesto com Paula por mais que isso a possa magoar.

Lia vai pedir satisfações a Elisa mas ela não se deixa demover e insiste para que lhe diga como soube que estava grávida e onde guardou o teste de gravidez. No entanto Lia diz-lhe que deitou fora.

Definitivamente, Piedade e Leonardo não se entendem nem na forma de dividir tarefas. Leonardo ocupa o gabinete de Piedade e exige ficar com as modalidades mas ela não aceita.

Rui vê Áurea a tocar violoncelo e lembra-se de Luísa. Rute percebe como ele fica perturbado e diz-lhe que compreende. Sugere mesmo que Áurea vá embora mas Rui rejeita a ideia.

Hugo insiste com Renata para ela arranjar um namorado para fazer ciúmes a Tiago e até dá a entender que está disponível para fazer esse papel. Aliás, acaba por confessar que ele próprio terminou uma relação e não aguenta ver a ex-namorada com outro rapaz, referindo-se a Vasco.

E tem razão porque depois de mais um elogio e durante a partilha de um chocolate, Gabi acaba por beijar Vasco.

Impaciente, Marcelo liga a Cármen para saber novidades de Rosa mas ela nada consegue adiantar.

Entretanto, Narcisa vai ter com Tó para lhe levar o dinheiro combinado mas ele volta a fazer nova exigência. Narcisa tem 2 dias para lhe dar 100 mil euros, caso contrário apresenta as provas que tem contra ela e que a incriminam pela morte da irmã e da sobrinha. Narcisa bem tenta contestar mas Tó não volta atrás no seu plano.

Incapaz de guardar o segredo sozinha, Paula acaba por contar a Renata que está a gostar de Samuel e que acredita que ainda vai ter um final feliz com ele.

Lia continua a forçar Nando a estar com ela pelos pretextos mais absurdos como por exemplo escolher o nome do filho. Nando não tem paciência mas também tem receio de a contrariar.

De regresso ao anexo, Hugo encontra a porta fechada e estranha. Gabi diz que se esqueceu mas Hugo não fica convencido até porque acha a ex-namorada e Vasco muito calados.