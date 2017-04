Resumo: 280º Episódio - 15 de abril (sábado)

Para animar Tomas, que está muito desorientado com o acidente de Daniel, Inês convence-o a ir para casa ver um filme com ela.

Bruno, começa a ficar preocupado com a ausência de Rosa, sobretudo depois de saber que ela não foi ao hospital, não esteve na empresa, não foi ao café e tem o telemóvel desligado. Por sua vez, Sofia vai buscar Júlia à escola e a professora diz-lhe que a miúda não apareceu. Ela e Cármen ficam em pânico.

Entretanto, no barco atracado no cais, onde mantém Rosa e Júlia em cativeiro, Narcisa continua a ameaçar a irmã e a sobrinha. Incapaz de ver a filha sofrer, Rosa está prestes a ceder.

No último instante, Rosa recusa-se a assinar o documento que passa toda a empresa para nome da irmã e nem os apelos da filha a fazem voltar atrás.

Narcisa decide então mantê-las em cativeiro durante a noite sem comer nem beber até que Rosa assine o documento.

Desesperadas, Sofia e Cármen vão à polícia, enquanto Bruno vai à Floriz tentar perceber se Narcisa está envolvida.

A mãe diz-lhe que não sabe de nada e até faz figura de injustiçada mas Bruno não tem dúvidas que ela está envolvida no desaparecimento de Rosa e Júlia e garante-lhe que ela vai pagar por tudo o que está a fazer.

Nando diz a Elisa que mesmo que Lia esteja grávida dele é com ela que pretende ficar. Ela confessa que também o ama e garante-lhe que ficará com ele.

Vasco elogia Gabi e ela gosta. Cada vez mais próximos, o clima acaba por ser cortado pelo ressonar de Hugo que acorda com os seus próprios roncos.

Rafael parte para Vila Real e Raul vai jantar com Maria. No entanto, os dois estão muito preocupados com a ausência de Rosa.

Incapaz de ficar parada sem fazer nada, Sofia decide ir de carro procurar Rosa e Júlia. Bruno vai com ela.

Entretanto, a notícia do desaparecimento de Rosa e Júlia começa a espalhar-se. Cármen liga a Beatriz para saber se Nuno falou com ela e Beatriz acaba por ligar a Marcelo e todos ficam a saber o que se passa.

Sofia e Bruno procuram durante toda a noite mas não conseguem saber nada do paradeiro de Rosa. Sofia chora e promete confrontar Narcisa com o que se está a passar mas antes mesmo que o faça, quando chega à empresa, a vilã tem a polícia a sua espera. Narcisa diz que não sabe nada da irmã e que sempre que se ausentou da empresa foi para tratar de trabalho. Também garante que não voltou a ver Tó desde o dia em que a polícia o foi buscar ao hotel. O inspector não fica muito convencido mas vai embora. Assim que ele sai, Narcisa liga para Tó mas o telemóvel vai para a gravação de chamadas. Na verdade, Tó não pretende atender os telefonemas de Narcisa porque tem o seu próprio plano. Pretende matar Rosa e Júlia porque sabe que se elas morrerem será Narcisa a herdar tudo.

Rosa fica em pânico ao perceber a sua intenção.

Helena convida Marcelo para almoçar e verem as escalas mas ele recusa, alegando que tem muito trabalho.

Lia finge-se muito mal disposta por causa da alegada gravidez e quando Nando reitera que não quer nada com ela e que apesar de ir ter um bebé dele não pretende ficar com ela, Lia faz de conta que desmaia deixando o rapaz em pânico.

Hugo sugere a Renata que finja andar com outro rapaz para fazer ciúmes a Tiago. Renata não rejeita completamente a ideia.