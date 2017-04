Resumo: 278º Episódio - 13 de abril (quinta-feira)

Quando Cármen já começava a admitir gostar de Jam Po, o destino prega-lhe uma partida e fica a saber que Jam Po afinal é casado. Durante a entrega de uns electrodomésticos, Cármen é surpreendida ao perceber que Conceição, a responsável pela entrega, conhece Jam Po. Conceição explica que é casada com ele e que o seu verdadeiro nome é Agostinho. Segundo Conceição, já não é a primeira vez que o marido sai de casa para burlar outras mulheres. Jam Po bem tenta explicar-se, sem conseguir. Cármen em choque corre com ele e Conceição recusa recebê-lo.

O confronto entre Rosa e Narcisa na empresa continua mas, de certo modo e já a pensar na concretização do seu plano, apesar de Rosa a acusar de ser uma assassina, Narcisa mostra-se condescendente. Rosa não percebe.

Helena recusa contratar mais pessoas, apesar das necessidades evidentes que existem no hospital e Marcelo finalmente fica a perceber que afinal Helena não mudou e continua a ser a mesma pessoa fria e calculista.

Antes de sair, Jam Po ainda se tenta explicar junto de Cármen e revela mesmo que pretende divorciar-se mas ela sente-se enganada e não aceita qualquer explicação.

Rute sugere a Rui insistirem com Áurea para ficar mais tempo com eles, sem sequer imaginar o que ele sente ao vê-la. E como se não bastasse, Áurea oferece-se para fazer lulas recheadas para o jantar, um prato que Luísa fazia muito bem e que Rui adorava.

Leonardo e Piedade ficam em choque ao saber que contados e recontados os votos houve um empate na eleição para a presidência do clube. Os dois, pela primeira vez de acordo, exigem uma nova recontagem.

Vasco dá um jeito às costas e Gabi, perante a intransigência de Hugo, decide que o rival vai dormir na sua cama. Vasco ainda recusa mas Gabi não desiste. Hugo, primeiro diz que vai embora, mas depois não aguenta manter a promessa e decide ficar, alegando que não a vai deixar ficar sozinha com o amigo.

Rute e Marcelo conseguem convencer César a candidatar-se ao lugar de auxiliar no hospital.

Marcelo confessa a Rute que está a ser muito difícil esquecer Rosa sobretudo porque ela está todos os dias no hospital.

Sofia confessa que enquanto o pai não estiver melhor não consegue voltar a treinar. Rosa tenta convencê-la do contrário e lembra-se de uma série de situações em que nadar foi tudo o que ela sempre quis. Júlia pede à avó para levar um desenho ao pai ao hospital e vai para a escola com Rosa. A caminho da escola, Rosa põe a tocar a música que Daniel ouvia quando levava a filha à escola. A meio do caminho vê um carro parado a sua frente. Estranha e buzina sem que haja reacção. Um homem que não reconhece finge estar a mudar um pneu. Sem imaginar o que lhe vai acontecer deixa Júlia no carro e dirige-se ao homem. É então que Tó se revela e prende-a apontando-lhe uma arma.

No escritório, Narcisa está muito nervosa e quando Hugo lhe pergunta se pode candidatar-se ao lugar de motorista que a empresa está a procura, estranhamente, Narcisa não se opõe e até lhe diz que o lugar é dele.

Sofia mantém-se irredutível na decisão de não voltar a nadar enquanto o pai estiver no hospital. Bruno não a consegue convencer e Rodrigo fica muito desiludido quando ela dispensa os seus serviços, depois de ter abdicado de tudo para ficar com ela e para a treinar.