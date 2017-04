Resumo: 277º Episódio - 12 de abril (quarta-feira)

Muito a custo, Nando conta a Elisa que Lia está grávida. No entanto, Elisa não acredita e acha que se trata de jogada dela para o agarrar. Aliás, considera que ele devia exigir uma prova.

Tó liga a Narcisa e ela, furiosa, pergunta-lhe porque é que não lhe disse que estava a ser procurado pela polícia por ter assaltado um banco. Tó pede-lhe para ir ter com ele.

Rosa propõe a Paula voltar para a Floriz como arquitecta paisagista que é a sua verdadeira profissão. Paula fica muito feliz. Quando e confrontada com a decisão, Narcisa fica furiosa. Rosa aproveita ainda para lhe dizer que foi ela que avisou a polícia por causa da sabotagem do carro de Sofia e garante-lhe que não descansará enquanto ela não estiver na prisão.

Marcelo fica a conhecer a nova directora do hospital. Helena Torres antiga colega de faculdade, uma pessoa que considera insuportável.

Rosa está muito preocupada com o que Narcisa pode fazer. Sente que a irmã está completamente descontrolada porque a intenção que teve ao sabotar o carro de Sofia era matá-la. Até então, Narcisa não tinha chegado ao ponto de matar.

Rosa sente receio por ela e pela família. Bruno, promete protegê-la.

Tó pede dinheiro a Narcisa para fugir mas ela não está disposta a dar-lhe nada até porque quer pôr em prática um novo plano para afastar Rosa da empresa.

Sofia está muito irritada por não conseguir fazer nada contra Narcisa e ela continuar solta, enquanto Tó está em fuga. O certo é que os dois não perderam o contacto e Narcisa continua a querer destruir a irmã. Narcisa encontra-se com Tó à beira do rio e apresenta-lhe um novo plano para recuperar de vez a empresa. Tó alinha e pede ajuda a Freitas.

Samuel partilha com Rui as suas angústias depois do beijo de Paula. Admite que sentiu alguma coisa mas não sabe bem o quê, nem tão pouco o que fazer.

Por sua vez, Rui confessa-lhe que a presença de Áurea o perturba muito devido às semelhanças com Luísa, a sua mulher. Rui acredita que Rute ainda não terá dado por nada mas Samuel sabe que Rute é muito esperta e não acredita que ela ainda não tenha reparado no interesse de Rui pela cunhada.

Com as eleições a decorrerem no clube, Piedade esta muito nervosa e Leonardo também não perde uma oportunidade para a irritar. Mesmo sabendo que o dia não é o melhor, Paula comunica a Piedade e Tiago que vai deixar o clube para voltar à Floriz onde vai trabalhar na sua área. Piedade tem uma reacção muito negativa. Piedade não esconde que sente ingratidão da parte dela e dá-lhe mesmo a entender que não a voltará a ajudar se ela precisar. Paula e Tiago ficam muito surpreendidos com a atitude dela. Tiago desculpa a atitude da mãe com os nervos de poder perder a eleição.

Narcisa percebe que os empregados estão a falar dela e pede satisfações a Bruno. O filho acaba por lhe dizer que é verdade que tem dito aos amigos que ela e o pai sabotaram o carro de Sofia. Narcisa mostra-se magoada com a atitude de Bruno mas ele lembra-lhe que ela não presta e também não fez nada para lhe provar que pretende mudar. Tó informa Narcisa que o plano para afastar Rosa está em curso.

Barbara, não gosta da nova directora clínica do hospital mas no primeiro encontro com Helena, Marcelo até a acha flexível e democrática.