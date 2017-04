Resumo: 276º Episódio - 11 de abril (terça-feira)

Rosa e Bruno revelam a Sofia que o carro dela foi mesmo sabotado nos travões provocando o acidente que levou o pai ao hospital. Todos concluem que só pode ter sido Narcisa e Tó. Sofia fica angustiada, triste e revoltada sem conseguir perceber porque é que Narcisa lhe quer tanto mal, como se já não bastasse ter perdido o filho por causa dela.

Entretanto no hotel, a polícia interroga Narcisa sobre o paradeiro de Tó e a relação com ele antes de a levar para a esquadra. Narcisa nega qualquer envolvimento no acidente de Daniel e refere que apenas contactou Tó naquele dia por causa do filho.

Piedade faz o seu último comício antes da votação, confiante na vitória

Renata continua a não saber o que fazer para chamar a atenção de Tiago. Já Marisa, não se consegue ver livre de Filipe.

Disposta a conquistar Samuel, Paula apresenta-se em casa dele com o jantar para comerem juntos.

Leonardo está enervado com o aproximar da votação e até ameaça despedir Tiago para evitar a cumplicidade dele com a filha.

Nuno chega muito feliz a casa por estar no ATL e Beatriz agradece a Artur com um beijo que o miúdo acaba por ver. Nuno pergunta a Artur se gosta da mãe e ele diz-lhe que sim. Na sua inocência, Nuno diz-lhe que então pode namorar com a mãe. Artur e Beatriz ficam felizes com a reacção dele.

Rui ouve Áurea tocar e fica muito perturbado porque se lembra muito da sua mulher. Áurea confessa mesmo que sendo gémea de Luísa sente que parte da vida da irmã permanece consigo.

Tomás não se consegue concentrar no trabalho só a pensar em Daniel e no que lhe possa acontecer. Confessa que se lembra da mulher dele que também ficou em coma e quando acordou estava tetraplégica. Tomas, confessa que a seu pedido acabou por a ajudar a morrer tal como aconteceu com Rute e Fialho. Tomas sente-se a reviver tudo outra vez e chora. Inês conforta-o e abraça-o.

Samuel e Paula passam uma noite muito agradável e até chegam a dançar, quando Piedade e Tiago chegam a casa interrompendo o momento.

Lia, comunica a Nando que está grávida dele.

Hugo é interrogado pela polícia e confirma ter visto Tó junto do carro de Sofia de madrugada.

Entretanto, Rosa fica a saber pela polícia que Tó fugiu. Apesar de todas as provas apontarem para ele e para Narcisa, Rosa percebe a dificuldade em provar o envolvimento da irmã.

Assim que sai da polícia, Narcisa telefona a Tó mas ele não atende.

Piedade e Leonardo estão muito ansiosos com a votação. Os dois dão entrevistas.

Paula vai a casa de Samuel e confessa que ele é o homem da vida dela e que é com ele que quer ficar. Depois dá-lhe um beijo e sai. Samuel fica sem palavras.