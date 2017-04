Resumo: 275º Episódio - 10 de abril (segunda-feira)

Sofia diz a Bruno que assim que o pai ficar bom quer casar com ele porque nunca aceitará que Narcisa leve a melhor.

Bruno, pede à mãe para se afastar e para o deixar em paz. Narcisa finge-se preocupada com o estado de Daniel mas o filho não acredita nas palavras dela. Contudo, percebe que se Narcisa sabe que Daniel está em coma foi porque Tó lhe disse. E como se não bastasse, durante a discussão, Narcisa recebe um telefonema de Tó. Já sem que a mãe perceba, ele fica a saber que os dois vão encontrar-se ao final do dia no hotel.

Bruno, conclui que afinal a mãe e o pai continuam próximos, o que confirma a sua tese de que os dois poderão ter estado envolvidos no acidente de Daniel. Entretanto, Rosa insiste para que a peritagem seja feita ao pormenor e com rapidez e promete vingança se tiver existido sabotagem ao carro. Narcisa, no entanto, não a deixa em paz e decide tomar o controlo da Floriz Éden sem lhe comunicar previamente o que pretende fazer. Rosa fica furiosa mas impotente para reagir, uma vez que a irmã detém metade da empresa.

Marcelo leva o violoncelo de Luísa para a casa da mãe e não consegue evitar a surpresa quando vê Áurea, perante a semelhança que existe entre as duas. Rute ainda pede a Áurea para tocar um pouco mas ela desculpa-se com o cansaço da viagem. Marcelo encontra o irmão no escritório e apesar de César tentar desculpar-se a conversa entre eles como sempre azeda. Marcelo aconselha o irmão a cair na realidade e a procurar um emprego a sério. Até lhe sugere que se candidate a auxiliar no hospital. César rejeita logo a ideia mas quando Marcelo sai, face ao desespero da situação, fica a pensar na possibilidade.

De regresso a casa, Nuno percebe que a mãe estava com Artur porque viu os óculos dele esquecidos. Beatriz confirma ter jantado com ele e o miúdo mostra-se feliz com o facto.

Piedade e Leonardo continuam em choque por causa da campanha. Os dois marcam uma acção para a mesma hora. Apesar da intransigência do pai, Bruna consegue que ele altere a hora e assim capitalizar créditos junto de Tiago. O rapaz compreende e agradece. No entanto, o entusiasmo de Bruna e temporário porque Renata continua a levar a melhor e é com ela que Tiago vai lanchar.

Lia, não desiste de Nando e persegue-o quando ele sai com Elisa. Escondida, assiste ao ex-namorado a beijar Elisa.

Rui ouve Áurea a tocar e não consegue evitar lembrar-se de forma apaixonada de Luísa. O seu estado de espírito é interrompido por Rute que também parece ter encontrado no regresso à pintura uma forma de exorcizar os demónios que a atormentam.

No hospital, Rosa beija Daniel. Marcelo, sem que ela perceba, através da porta entreaberta vê-a e fica muito perturbado.

Mara e Rosa encontram-se no hospital. Rosa procura fazer conversa sobe a relação dela com Daniel mas Mara diz-lhe que essa é uma conversa que prefere evitar até porque o assunto está resolvido e o importante é que Daniel recupere.

Entretanto, Rosa recebe um telefonema da oficina e fica a saber que o carro de Sofia foi sabotado e que houve uma anomalia nos travões. No regresso a fábrica, Rosa comunica a Bruno o que se passou. O rapaz fica furioso e com muita vontade de dar cabo do pai mas a tia lembra lhe que ele não é igual a Tó e que o mais certo é confiar na polícia porque há provas suficientes para incriminar os dois.

A polícia vai ao hotel e apesar de Narcisa dizer que Tó não está com ela, os agentes entram no quarto e descobrem-no. Perante a surpresa de Narcisa, Tó atira um candeeiro e o tabuleiro da comida conta os agentes e põe-se em fuga.