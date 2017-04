Resumo: 274º Episódio - 8 de abril (sábado)

Artur e Beatriz sentem-se muito felizes por terem decidido ficar juntos. Reconhecem que entre eles existe muito cumplicidade.

Rosa justifica a Rute o fim da sua relação com Marcelo e recebe mais apoio do que esperava. Magoada com a forma como tem sido marginalizada pelas pessoas, Rute compreende e elogia a coragem de Rosa em terminar a relação.

Áurea chega mais cedo a casa de Rute e surpreende Rui, que se sente constrangido com a presença dela, dadas as parecenças com Luísa.

Júlia está muito preocupada com o pai mas Rosa garante-lhe que Daniel vai ficar bom e que quando ele acordar ainda vão fazer um casamento mais bonito do que aquele que estava previsto.

Narcisa insiste em falar com Bruno mas o filho não lhe responde.

Para disfarçar, Tó continua a pedir dinheiro a Narcisa. Entretanto regressa ao anexo para ir buscar a mochila que ali deixou. Hugo, ao ver a mochila, lembra-se de que na madrugada anterior ao acidente de Daniel viu Tó em frente à casa deles. Apesar de já estar com alguns copos a mais, Hugo assegura que era ele, sendo que segundo Rafael, a mochila estava cheia de ferramentas. Uma vez que Tó não é mecânico, Sofia e Bruno concluem que pode muito bem ter sido ele quem boicotou o carro dela.

Perante tal suspeita, Rosa decide pedir uma peritagem ao carro. Mesmo não querendo acreditar, Rosa admite que Tó possa ter agido a mando de Narcisa. Sofia nem acredita como é possível Narcisa querer-lhe tanto mal.

Rosa revela a Bruno e Sofia que já não está com Marcelo e que, tanto ela como Daniel, queriam ficar juntos novamente.

A convivência entre Nuno, Vasco e Gabi no anexo não é nada tranquila, ao ponto de terem de sortear quem dorme na cama e no chão.