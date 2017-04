Resumo: 273º Episódio - 7 de abril (sexta-feira)

Depois de uma noite mal dormida, Marcelo regressa ao hospital mas antes tem de enfrentar as provocações do irmão por causa do fim da relação com Rosa e quase chega a vias de facto com César. Só a intervenção de Rui e Rute põe fim à impertinência de César que já ninguém em casa suporta.

Júlia fica surpreendida quando acorda e vê Rosa a vestir-se no seu quarto. A mãe explica que dormiu ao seu lado e a miúda pergunta como é que o pai está. Rosa conta que Daniel ainda não acordou da operação e que o seu caso é parecido com o dela como quando sofreu o acidente que lhe tirou a memória. Júlia teme que possa acontecer o mesmo ao pai mas acaba por mostrar grande confiança de que ele irá recuperar.

Rosa junta-se à família e Sofia conta-lhe que ligou para o hospital para saber do pai e que lhe disseram que ele ainda está em coma. Cármen revela que Rute lhe ligou a convidar Júlia para ir brincar com Nuno e Rosa acha que é melhor a filha ir ter com o amigo, pois ainda é cedo para visitar Daniel. Bruno, recebe uma chamada de Narcisa mas não atende.

Narcisa fica agastada pelo facto de Bruno não atender a sua chamada e quando Tó aparece trata-o com desdém, mostrando-se preocupada com o facto de poderem descobrir que foi ele quem sabotou o carro de Sofia, provocando o acidente que atirou Daniel para o hospital. Tó reaje com grande serenidade e diz que não têm provas para o acusar. De seguida convida Narcisa para almoçar e propõe que depois vão até ao hotel dela. Narcisa responde com rispidez que não tem tempo para programas de Domingo.

Gabi troça de Hugo e Vasco quando os encontra a dormir abraçados. Hugo desperta e fica em choque com a situação, mostrando repulsa por ter dormido em conchinha com outro rapaz. Vasco, por sua vez, assegura que gosta de raparigas e vinca bem que sabe a sua orientação sexual. Gabi provoca Hugo e ele fica irritado, dizendo que vai tomar banho. Vasco repara ma mochila que Tó deixou esquecida no anexo e Gabi diz que não vai tocar naquilo e que vai entregar a mochila a Maria.

Rafa e Rita conversam numa vídeo chamada e confessam que lhes está a custar a separação. Rafa recomenda à namorada que não faça nenhuma asneira depois de ela explodir contra a mãe a raiva que sente, dizendo que só lhe apetece fugir para ir ter com ele. Os jovens dão um beijo no ecrã do computador e Maria diz ao filho que os acha amorosos. Gabi chega com a mochila de Tó e Rafa verifica que ela contém ferramentas e luvas sujas de óleo. O rapaz brinca e diz que o pai de Bruno escondeu que agora é mecânico.

Cármen leva Júlia a casa de Rute para a neta brincar com Nuno. A pintora agradece-lhe por compreender o facto de ela ter ajudado Fialho a morrer.

Marcelo fala de Daniel com Barbara e ela pergunta se ele não se estará a envolver demais no caso, depois de Rosa ter acabado com ele por amar o ex-marido. Marcelo acha que a sua vida amorosa é uma ironia e Bárbara também se confessa, dizendo que se separou de Tomás para não o privar de ter filhos. Rosa aparece entretanto no gabinete e pede a Marcelo para ver Daniel.

Sofia e Cármen choram, destroçadas por verem Daniel em estado de coma. Sofia deixa Rosa sozinha com o pai e ela encosta o seu rosto ao dele.

Filipe ouve Marisa falar com Paula, Inês e Renata sobre Daniel e oferece-se para a ajudar no que precisar. Marisa responde que dele só quer distância e manda-o embora. As amigas acham que ela foi dura demais com o rapaz e fazem-lhe ver que ele está apaixonado por ela. Marisa mostra-se convencida que essa paixão só dura enquanto não encontrar outra e Renata oferece-se para testar Filipe.

Samuel aparece para treinar e Paula junta-se a ele para fazerem a mesma aula.

Inês vai fazer companhia a Tomás na oficina e ele fica agradado com o seu gesto. No entanto, prefere não falar da situação de Daniel, porque lhe custa ver o seu melhor amigo em coma. Inês fixa o seu olhar meigo em Tomás mas ele não repara.

Mara fica muito abatida e triste ao ver Daniel inconsciente e ainda lhe segura na mão. No entanto, lembra-se de que já não estão juntos e acaba por largá-la. Depois de sair do quarto, Mara encontra Barbara e acaba por desabafar com ela sobre tudo o que aconteceu, desde a perda do bebé, passando pela separação de Daniel, até ao acidente que ele sofreu.