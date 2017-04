Resumo: 272º Episódio - 6 de abril (quinta-feira)

Margarida assiste à despedida de Rafael e Rita. A filha ainda acredita que a mãe pode voltar atrás na sua decisão mas Margarida não cede e diz-lhe que terá mesmo de ir com ela.

Tó sai do anexo mas esquece-se da mochila com o dinheiro. Hugo, Vasco e Gabi instalam-se no anexo, mas antes têm de limpá-lo.

Muito triste, Rita parte com a mãe.

Renata mostra-se preocupada com Rui que entretanto recebe um telefonema da irmã que está na Califórnia a dizer que pretende passar uns dias em Lisboa.

Artur e Beatriz jantam e na sequência da cumplicidade da conversa acabam por se beijar e fazer amor.

Do outro lado do Atlântico, Nando confessa o seu amor a Elisa. Beija-a e o seu beijo é correspondido.

Maria faz uma visita a Cármen para a apoiar e leva para Júlia um dos bolos que estava a fazer para o casamento.

Mara chega ao hospital para surpresa de todos. Isto no mesmo instante em que Sofia tem uma quebra de tensão e é levada por Bárbara para o gabinete.

A operação de Daniel termina e Marcelo explica que o estado de saúde do rival é muito reservado. Daniel esta em coma e não é certo que possa acordar.

Sofia fica muito abalada com a notícia e pede desesperadamente a Marcelo que lhe dê uma esperança mas o médico não se pode comprometer.

De regresso a casa, Cármen conta a Rosa que Daniel tinha terminado com Mara e que era sua intenção no dia do acidente dizer-lhe que queria ficar com ela. Por sua vez, Rosa confidencia a Cármen que também tinha acabado com Marcelo mas que Daniel teve o acidente sem saber que também ela queria ficar com ele. Rosa sente uma grande injustiça e amargura por toda a situação. Preocupada também com a filha, Rosa fica a dormir com Júlia.