Resumo: 271º Episódio - 5 de abril (quarta-feira)

Marcelo finalmente diz à família que Daniel terá de ser operado à cabeça porque tem uma fractura e uma hemorragia interna.

Rosa agradece a Marcelo tudo o que está a fazer por Daniel apesar de a situação entre eles ser tão especial. Marcelo garante-lhe que está a agir como profissional e que ao vê-la junto de Daniel acaba por ter a certeza que nunca poderá ficar com ela. Marcelo tenta mostrar-se forte mas assim que Rosa sai, cai na cadeira desalentado com uma enorme dor no coração.

Sofia explica a Cármen que Marcelo terá de ser operado. Ela fica muito aflita mas tenta disfarçar por causa de Júlia. Depois liga a Mara a avisá-la. Cármen teme que o filho não sobreviva. Mara decide apanhar o primeiro voo e regressar a Lisboa.

Narcisa chega ao hospital e imediatamente Bruno manda-a embora. Narcisa alega que tem tanto direito a estar ali como Marisa e que só pretende apoiá-lo. No entanto, Bruno rejeita qualquer apoio e manda-a a embora. Narcisa resiste e Sofia ameaça mesmo chamar os seguranças. Narcisa acaba por ceder e ir embora.

Muito preocupado com o amigo, Tomás encontra Barbara no hospital e acaba por desabafar com ela. Barbara garante-lhe que sempre que precisar pode contar com ela.

Hugo rejeita a hipótese de continuar a viver com Gabi e Vasco no anexo mas quando o rival lhe diz que então vai procurar outro sitio para viver com Gabi, o rapaz volta atrás e tudo fica como era com os três a viverem no anexo.

Maria vai procurar Margarida para falar com ela. Maria lembra-lhe que muitas vezes amar os filhos significa fazer com que não sofram mesmo que isso signifique que ficam longe. Margarida que inicialmente parecia irredutível, compreende a mensagem e fica a pensar no assunto.

A picardia entre Piedade e Leonardo continua. O adversário parece não ter escrúpulos em criticar a presidente e Piedade não deixa de o criticar por fazer uma campanha de baixo nível. Apesar de tentarem acalmar os ânimos, Tiago apoia a mãe e Bruna coloca-se do lado do pai.

Apesar das tentativas de Lia para agradar ao namorado, Nando decide acabar com ela. A rapariga nem quer acreditar e tenta comover Nando mas ele resiste. Elisa apoia-o e diz-lhe que acredita que ela vai acabar por aceitar.

Artur apanha Celeste a beijar Joana quando entra no café. Inicialmente elas não dão conta mas depois, quando o vêem, ficam constrangidas e ele em choque. Artur não diz nada e só depois pergunta a Celeste o que se passa. Quando ela lhe explica que afinal sempre gostou de mulheres, Artur respira de alívio e deixa de se sentir culpado.

Beatriz percebe que Artur não está bem mas ele prefere não dizer nada sobre o que acabou de saber. Beatriz convida-o para jantar.

Nuno vai passar o fim-de-semana com o pai e a avó. Marcelo sugere à mãe que volte a pintar para expor e vender. Rute não rejeita a ideia sobretudo depois de alguns alunos terem cancelado as aulas ao saberem o que ela fez.