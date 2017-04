Resumo: 270º Episódio - 4 de abril (terça-feira)

Um rapaz que seguia atrás de Daniel de bicicleta, alertado pelo som do rádio, vê o carro e chama o socorro.

Em casa, Sofia continua com os preparativos do casamento.

Rosa parte para Tomar com Marisa e Marcelo vai trabalhar para o hospital sem que a mãe o consiga convencer do contrario.

Depois de ter terminado a relação com Rosa, Marcelo chega ao hospital apenas com o desejo de trabalhar e recusa-se a falar sobre o assunto com Bárbara.

Tomás e Inês estranham que Daniel ainda não tenha aparecido na oficina para ir buscar os candeeiros que pretendia oferecer a Sofia e Bruno.

Rosa chega a casa de Sofia e passa pelo acidente de Daniel sem saber que é ele quem está envolvido.

Em casa, Sofia faz os últimos ajustes no vestido e Bruno prepara a o jardim quando Cármen recebe um telefonema a dar conta do acidente.

Cármen fica em estado de choque e apenas consegue adiantar que Daniel foi levado para o hospital inconsciente.

Rosa, ansiosa por confessar o seu amor a Daniel nem acredita no que esta a acontecer.

Sofia agarra-se a Bruno a chorar. Todos seguem para o hospital.

Entretanto, Narcisa houve na rádio que um carro se despistou e que a vitima é um homem de cerca de 40 anos. Tó não sabe que explicação dar. A única coisa que sabe é que viu Sofia sair de casa com Marisa e Rosa. Narcisa decide ligar ao filho a fingir que quer fazer as pazes com ele por causa do casamento e fica a saber que a avaria que Tó provocou no carro de Sofia para ela se despistar afinal afectou o pai da noiva. Apesar de não ser esse o plano, Narcisa considera que o seu objectivo foi atendido porque já não haverá casamento.

Desesperado, Rafael pede a Maria para falar com a mãe de Rita. Muito a custo, mas compreendendo a tristeza do filho, Maria aceita fazer essa conversa. Entretanto, Rita tenta mais uma vez falar com a mãe para a convencer que é em Lisboa que está bem mas Margarida não se demove e não pretende abdicar de a levar para junto dela em Vila Real.

Piedade e Tiago deixam tudo pronto no clube para ir ao casamento mas antes mesmo de saírem através de um telefonema do padre Samuel ficam a saber que já não há casamento. Tomás também vai para o hospital.

Lia leva Nando de olhos vendados até um local muito bonito na tentativa de reacender a chama entre eles mas não é bem sucedida.

Daniel chega ao hospital e a equipa de Marcelo é chamada para lhe salvar a vida.

Em casa, Cármen tenta acalmar Júlia que depois de ter perdido a mãe teme poder vir a perder também o pai.

Por ironia do destino, Rosa pergunta a Marcelo como está Daniel mas ele ainda nada pode adiantar de concreto. Marcelo garante que assim que tiver o resultado dos exames fala com a família.

Não podendo fazer mais nada, Maria reza por Daniel.

Impaciente sem saber o que está a acontecer mas contra a vontade de Tó, Narcisa decide ir ao hospital com o pretexto de consolar o filho.